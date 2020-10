Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 8 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 8 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 8 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata di dubbi e perplessità, una condizione che potreste portarvi avanti fino a novembre. In amore avete necessità di risolvere un problema il prima possibile, sul fronte professionale dovete portare avanti tutti i vostri progetti.

TORO Cari Toro, quella di domani per voi sarà una giornata positiva, vedrete che le cose inizieranno a migliorare già dal primo pomeriggio. Chi ha una relazione da tempo dovrà prestare attenzione alla noia, ravvivate la passione. Sul lavoro, questo giovedì potrebbe rivelarsi fondamentale per risolvere piccole questioni burocratiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani per voi secondo il guru delle stelle sarà una giornata interessante per i sentimenti che improvvisamente si ridestano da un lungo letargo. Anche chi ha problemi sbocciati in famiglia potrà finalmente trovare una soluzione. Sul lavoro potreste lavorare bene con un Ariete, soddisfazioni in arrivo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo le stelle gli incontri nella giornata di doani sono favoriti, potrete ripartire proprio da questo periodo con nuove frequentazioni, sia amichevoli che sentimentali. Sul lavoro potreste incappare in qualche rallentamento, non abbiate fretta.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox da domenica la Luna arriverà nel vostro segno e questo porterà una ventata d’aria fresca per l’amore, favoriti i nuovi sentimenti. Dal punto di vista lavorativo sono in arrivo alcune discussioni poco piacevoli, cercate di essere più risoluti.

VERGINE

Cari Vergine, quella di domani sarà una mattinata agitata per il vostro segno soprattutto per l’amore, non abbiate paura, nel pomeriggio ci sarà un netto miglioramento. Guardate al futuro con ottimismo sul campo di lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: incontri favoriti, le relazioni che partono in questo periodo diventeranno importanti.

