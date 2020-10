Oroscopo Paolo Fox della settimana 5 – 11 ottobre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (5 – 11 ottobre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 5 all’11 ottobre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, durante la settimana tutte le storie d’amore nate da poco e in maniera ambigua o casuale saranno messe in discussione. Sarete molto determinati a fare chiarezza. Non benissimo anche il lavoro: per voi si preannuncia una settimana di alti e bassi. Avrete molte idee, ma non tutte le situazioni si sbloccheranno. Giovedì sarà una giornata a rischio discussioni.

TORO

Cari Toro, con Venere e la Luna a favore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si prospetta una settimana molto intrigante in amore. Le relazioni cominciate da poco saranno baciate dalla fortuna e voi sarete molto motivati e intraprendenti. Per quanto riguarda il lavoro state per ricevere nuove proposte… Occhi aperti.

GEMELLI

Cari Gemelli, le prossime saranno giornate un po’ critiche in amore e potreste sentirvi più nervosi. I nuovi incontri saranno piacevoli, ma non andranno mai in profondità. Le stelle, comunque, faranno in modo di accontentarvi. Sul lavoro non dovrete correre rischi. I nuovi progetti dovrebbero decollare a dicembre.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo un rapporto un po’ complicato con una persona… Sul lavoro potreste avare un boccone amaro da mandare giù a fatica, molta fatica. Forse un collega o superiore è stato poco gentile nei vostri confronti? Armatevi di molta diplomazia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (5-11 ottobre 2020), nei prossimi giorni potrebbe emergere dell’insoddisfazione generale che vi spingerà a cercare una nuova emozione o a vivere qualche avventura. Tutto sommato avrete giornate valide, anche se resterà una sorta di incertezza. Sul lavoro avrete Marte dalla vostra parte, ma non basterà a proteggerti dalle spese.

VERGINE

Cari Verginer, in amore – secondo l’oroscopo settimanale – dovrete cercare di tenere i piedi a terra, non sopravvalutare una persona o una storia. La giornata di domenica sarà molto interessante. Sul lavoro qualcuno potrebbe aver già ricevuto un premio. Promozioni, avanzamenti di carriera o eventi speciali in arrivo.

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in amore potreste aver vissuto qualche delusione. Per fortuna d’ora in poi la vostra vita sentimentale prenderà una piega migliore. Servirà un po’ di attenzione in più solo sabato, quando potrebbero nascere dei momenti di tensione. Sul lavoro potreste sentirvi insoddisfatti. Tenete duro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore è tempo di abbandonarsi a una nuova passione. A partire dalla giornata di giovedì prossimi potranno nascere nuove storie e voi potrete vivere giornate ricche di emozioni speciali. Sul lavoro potreste vivere degli stravolgimenti. Entro novembre molti Scorpione dovranno prendere una decisione importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la prossima settimana sarà favorevole per recuperare il terreno perso nella vita sentimentale. Il desiderio di amare non vi mancherà. Sul fronte del lavoro, finalmente chi ha vissuto una pausa forzata potrà rimettersi in moto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere, Giove e Saturno durante la settimana saranno in aspetto favorevole e l’amore andrà a gonfie vele. Secondo l’oroscopo settimanale, ritroverete maggiore stabilità affettiva. Sul lavoro avrete ottime opportunità di emergere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, cercate di mantenere la calma, soprattutto in amore. Nei prossimi giorni sarete immersi nella confusione. Saranno favorite le avventure, i flirt, ma non è detto che una persona appena conosciuta non diventi speciale. Sul lavoro dovreste parlare chiaro se c’è qualcosa che non vi va a genio.

PESCI

Cari Pesci, in amore durante la settimana dovrete usare estrema cautela, specialmente martedì e mercoledì. Venere sarà in dissonanza e voi potreste dover fare i conti con nuove tensioni o con qualche chiarimento da affrontare. Per i cuori solitari arriveranno tempi migliori! Sul lavoro avrete il sostegno di Mercurio fino alla seconda parte di ottobre.

