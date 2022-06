Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 30 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 30 giugno 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di domani – 30 giugno – sarà sottotono. Una persona potrebbe crearvi problemi, essere seccante. In questo momento si possono fare progetti, le proposte potrebbero essere importanti. Valutate pro e contro prima di accettare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 giugno 2022), l’umore non è dei migliori, sarete molto suscettibili con questa Luna contraria… Certate di mantenere la calma e non arrabbiatevi per ogni quisquiglia. Bisogna fare attenzione alle finanze, ricontrollate le spese a fondo. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, se ci sono stati problemi economici, presto la situazione migliorerà. Potete ottenere grandi cose, come un aumento di stipendio o maggiori guadagni. Questo però non eviterà un po’ di stanchezza. State spingendo forte sull’acceleratore, ma avreste bisogno anche di un po’ di riposo.

CANCRO

Cari Cancro, se farete qualcosa di diverso potreste essere sorpresi da belle emozioni. Magari incontrare persone nuove o addirittura l’anima gemella. Bene l’amore e i rapporti con gli altri. Lavoro? Ora le cose vanno meglio. Potete ripensare ai vostri progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 giugno 2022), bene l’amore con Venere e Marte dalla vostra parte. Se c’è qualcosa che non va nel lavoro o nelle finanze, è il momento giusto per cercare una soluzione. Magari limitando le uscite ed eliminando quelle superflue.

VERGINE

Cari Vergine, in amore c’è un problema da risolvere. Non sarete al massimo, ma potreste avere una buona idea. Cercate di non polemizzare con il prossimo. Contate fino a dieci prima di aprir bocca e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: giornata adatta per risolvere eventuali problemi sorti di recente. Ottime notizie sul fronte dell’amore, avanti così.