Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 29 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 29 settembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore dovete essere meno polemici. Meglio essere saggi e pazientare un po’ se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro, sarà possibile entro la fine del mese portare a termine un accordo! Ci sono dunque ottime possibilità di successo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 settembre 2022), questo si mese si chiude con forti tensioni con il partner. Provate a chiarirvi, è sempre meglio fare la pace e non rimanere litigati. Sul lavoro, piccole incomprensioni all’orizzonte, soprattutto con qualche collega, ma tutto si risolverà presto.

GEMELLI

Cari Gemelli, con questo cielo tutto va per il meglio in amore. Avete voglia di recuperare tutto il tempo perso. Potreste approfittare del weekend in arrivo per organizzare qualcosa di romantico in compagnia del partner. Sul lavoro se rimanete calmi riuscirete a ritrovare lucidità e serenità. D’altra parte, Giove è con voi.

CANCRO

Cari Cancro, con questa Luna positiva potete togliervi belle soddisfazioni, ma occhio perché in amore ci sono ancora litigi e discussioni. Sul lavoro, vi toccherà scendere a compromessi. Attenti a qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 settembre 2022), imparate a farvi scivolare di più le cose addosso, anche se per voi non è facile, con il caratterino che vi ritrovate. Però vivreste sicuramente meglio. Sul lavoro, prima di accettare una proposta sarebbe bene riflettere un po’ di più, valutando pro e contro.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo è sorridente in amore e le prossime due giornate sono importanti. Preparatevi dunque a un weekend di passione ed erotismo in compagnia del partner. Sul lavoro, è arrivato il momento di ripartire: forza e coraggio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: ottime novità in arrivo in amore.