Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 29 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 29 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, chi è single deve avere più fiducia negli altri. Ritrovate la passione e la voglia di conoscere nuove persone. Sul lavoro siete alla ricerca di stabilità e vi innervosite facilmente quando le cose non vanno per il verso giusto. Vorreste cambiare aria e fare carriera.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 settembre 2022), i dubbi in amore non mancano. Cercate di circondarvi di persone che sappiano consolarvi e ascoltarvi, soprattutto quando avete bisogno di un consiglio. D’altronde voi siete sempre disponibili per gli altri. Sul lavoro, non impelagatevi in questioni più grandi di voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di vedere il futuro in modo diverso, soprattutto in amore. Siete sottotono e giù di morale, perché il pessimismo vi pervade. Forse dovreste parlare con il partner e capire se c’è qualcosa che non funziona. Sul lavoro favoriti quelli che sono a contatto con il pubblico.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tanta indecisione in amore, forse il partner non è quello giusto? Cercate di superare i problemi che attanagliano la coppia, oppure, se non siete più convinti, lasciate perdere e voltate pagina. Dovete trovare il coraggio per cambiare strada.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 settembre 2022), con Sole e Venere dalla vostra parte, potete togliervi grandi soddisfazioni. Fate chiarezza nei rapporti con il partner, e se avete da confessare qualcosa, fatelo, prendendovi le vostre responsabilità.

PESCI

Cari Pesci, con la Luna dalla vostra parte le cose non possono non andare bene. Venere non è contraria, per cui serve cautela. Cercate quindi di mantenere la calma, e ricordatevi poi che spetta a voi dare il massimo e ottenere qualcosa di speciale, non basta il favore delle stelle. Sul lavoro vorreste dare una svolta alla vostra carriera, ma serve prudenza e pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: le stelle vi proteggono, approfittatene.