Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 25 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete tanta forza e voglia di far bene, per cui potrete con agilità superare problemi e difficoltà. Venite da giorni di grandi polemiche, adesso cercate di ritrovare la giusta serenità. Da tempo avete in mente grossi cambiamenti, in particolare se alcuni progetti non hanno dato i frutti sperati. Valutate bene e non prendete decisioni affrettate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la giornata sarà piuttosto controversa e agitata, a causa della Luna dissonante: cercate quindi di mantenere la calma e non litigare inutilmente con chi vi circonda. Insomma, non fate passi azzardati, altrimenti potreste pentirvene. Sul lavoro se dovete chiedere aiuto affidatevi solo a chi è capace. Non mancano i problemi economici.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani la Luna è favorevole: approfittatene per realizzare i vostri progetti e costruire qualcosa di importante per il futuro. Le stelle favoriscono nuove opportunità. Sul lavoro affidatevi a chi ne sa più di voi e può darvi una mano, ma prima di prendere decisioni importanti riflettete bene e valutate pro e contro.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata sarà positiva, perché Venere inizia un transito positivo nel vostro segno per cui arriveranno presto belle risposte, soprattutto in amore. Questa fine di febbraio porterà grandi consigli e opportunità. Sul lavoro, se avete ricevuto delle belle offerte, dovete prendere delle decisioni. Usate tutta la vostra saggezza e non siate affrettati.

LEONE

Cari Leone, giornata davvero positiva in amore, con la Luna in transito nel segno. Approfittatene perché presto si presenteranno ottime opportunità da cogliere al volo, specie per chi è in cerca di un nuovo lavoro. Attenzione però perché Giove e Saturno sono ancora opposti, per cui potreste dover abbandonare un progetto per lanciarvi in qualcosa di nuovo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questo mese di febbraio si chiude alla grande, con la Luna nel segno. Ottimo quindi l’amore. Sul lavoro non vi piace lasciare le cose a metà: date il massimo perché ci sono ottime opportunità di cambiamento, se la vostra routine non vi soddisfa più.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: con la Luna nel segno ci sono ottime chance sia in amore che sul lavoro.

