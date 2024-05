Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 maggio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 maggio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il Sole è favorevole, Marte è nel segno e Venere inizia un buon transito. Avete tanta voglia di fare. Tutta questa forza ed energia deve essere incanalata nel modo giusto. Chi è stato male ad aprile ora può trovare nuove risorse, sviluppare nuove idee. Si risveglia l’amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 maggio 2024), Mercurio è entrato nel segno da qualche giorno e questo porta la necessità di fare valutazioni di tipo economico. Vi sentite sotto pressione, ma ricordate che Giove con un lungo transito ha fatto piazza pulita di tutte le situazioni che sembravano di riferimento ma che non lo erano. Chi si era tenuto lontano dall’amore avrà modo di riscoprirlo.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore cresceranno i dubbi con la Luna in opposizione. A breve Sole e Venere ma anche Giove transiteranno nel segno. Nonostante ciò, resta un po’ di stanchezza, un fastidio fisico da superare. Con le stelle favorevoli c’è la possibilità di portare avanti progetti, idee.

CANCRO

Cari Cancro, potete contare su buone stelle con Saturno in buon aspetto e Giove che resta favorevole. Chi di voi ha vissuto forti conflitti nel mese di aprile, adesso si sentono liberi da preoccupazioni. Nuovi progetti e programmi in vista.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 maggio 2024), le ultime settimane sono state pesanti a livello psicofisico, ma fortunatamente vi state avvicinando a una fase di recupero e con essa tornerà la capacità d’azione. Questo è un periodo decisivo non solo per stare meglio ma anche per arrivare a vincere una sfida.

VERGINE

Cari Vergine, vi attende una giornata di riflessione, se ci sono state polemiche nel lavoro potrebbero ripresentarsi. Sarà molto difficile, ma dovete tenere testa a tutte le cose che dovete completare in famiglia e nel lavoro. Le prossime 48 ore saranno particolari… Non cedete alle provocazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: il Sole è favorevole, Marte è nel segno e Venere inizia un buon transito. Avete tanta voglia di fare.