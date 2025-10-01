Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 2 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 2 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 2 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata vivace, con energie che spingono verso nuove iniziative. In amore c’è voglia di chiarire e aprirsi, mentre sul lavoro nascono idee da non sottovalutare. Attenzione solo agli eccessi di entusiasmo: dosare le forze sarà la chiave.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 ottobre 2025), periodo di maggiore stabilità, anche in campo affettivo. Nei rapporti serve pazienza, soprattutto se ci sono state incomprensioni. Sul lavoro i progressi arrivano passo dopo passo, senza accelerazioni forzate. La calma sarà la tua forza.

GEMELLI 

Cari Gemelli, Mercurio amico ti rende brillante nei contatti e nelle idee, ma potresti vivere qualche sbalzo d’umore. In amore meglio chiarire subito le cose. Il lavoro offre opportunità interessanti, specie se richiedono flessibilità e creatività.

CANCRO

Cari Cancro, Luna e pianeti favorevoli portano energia positiva. Ottimo momento per aprirti a nuove emozioni, dare spazio a sentimenti o progetti rimasti in sospeso. Sul lavoro arriva la spinta giusta per realizzare ciò che avevi rimandato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 ottobre 2025), non mancano tensioni, specie nei rapporti di coppia o familiari, ma se usi il dialogo puoi superarle. Sul lavoro i frutti degli sforzi iniziano a vedersi, anche se resta qualche ostacolo da superare. Non sprecare energie in polemiche sterili.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle indicano movimento: Venere porta sorprese in amore, mentre sul lavoro c’è spazio per cambiamenti positivi. La tua razionalità resta un punto fermo, ma oggi anche l’intuito può guidarti al meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: le stelle indicano movimento: Venere porta sorprese in amore, mentre sul lavoro c’è spazio per cambiamenti positivi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca