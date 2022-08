Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, non esagerate con i toni polemici. I rapporti nati per gioco saranno messi alla prova, ma siete voi a decidere come devono andare le cose. Per quanto riguarda il lavoro, l’autunno si sta avvicinando, è meglio occuparsi subito delle questioni legali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 agosto 2022), dovete ritrovare lo slancio e il desiderio di amare, Venere favorevole. I nuovi amori hanno il sapore dell’amicizia e della comprensione reciproca. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle favoriscono coloro che vogliono portare avanti un’idea.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete molti pianeti favorevoli. Non fatevi trascinare in qualche situazione con una persona che ha già troppi problemi. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo dovete pensare a quello che dovete fare in vista di settembre.

CANCRO

Cari Cancro, non dovete mettere da parte i vostri desideri. Le giornate più malinconiche di questa settimana saranno quelle di oggi e domani. I rapporti più conflittuali saranno con Ariete e Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, trattative e novità sono all’ordine del giorno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 agosto 2022), Venere inizia un transito importante. I nuovi amori e i nuovi incontri vanno seguiti con cura. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività indipendente già ci sono state buone vittore e altre arriveranno.

VERGINE

Cari Vergine, periodo favorevole, molto lontano da quello incomprensibile e faticoso vissuto all’inizio dell’anno. Vi attende una giornata davvero interessante e proficua. Per quanto riguarda il lavoro, le società che sono nate negli ultimi tempi vanno curate maggiormente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: in vista c’è una giornata fantastica e da sfruttare.