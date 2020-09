Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 17 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in amore cercate di non rimandare discussioni che dovete affrontare… La serata sarà positiva. Per quanto riguarda il lavoro siete creativi e determinati. Non dovete perdere tempo: nuovi progetti da varare entro poche settimane.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 17 settembre -, avete qualche piccolo problema personale da risolvere. Troppa tensione nell’aria. Anche sul lavoro: cercate di mantenere la calma e di riflettere se avete in mente di intraprendere un nuovo percorso.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete un po’ nervosi, con le stelle non favorevoli è meglio evitare discussioni in amore. Anche sul lavoro vivrete momenti di tensione e nervosismo. Siete entrati in un fase di ripensamenti. Cercate di ragionare a mente fredda.

CANCRO

Cari Cancro, le coppie che hanno avuto qualche discussione nelle prossime ore dovranno cercare di non ripetere le cose che già sono state dette. Venerdì e sabato vivrete giornate di passione intensa. Dovete solo aspettare qualche ora…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, le stelle sono importanti per l’amore: gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, se avete intenzione di cambiare la vostra attività professionale, soci e colleghi cercate di mantenere la calma e di non farvi prendere dalla fretta.

VERGINE

Cari Vergine, non dovete rinunciare ai sentimenti anche se avete vissuto un momento difficile e siete lì a domandarvi il perché. Tornerete alla grande anche nel lavoro con Giove e Saturno dalla vostra parte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: momento magico. Ottime notizie sul fronte dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, fate le cose con calma.

