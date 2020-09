Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, a fine anno Saturno tornerà favorevole e aiuterà le coppie che non sono riuscite a portare a termine i loro progetti. Per quanto riguarda il lavoro è il caso di evitare problemi: siete molto meno lucidi e poco attenti rispetto al solito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 17 settembre 2020 -, siete in un momento positivo per l’amore, anche domani la situazione sarà buona per tutto quello che amate fare. Sul fronte lavoro stanno nascendo importanti opportunità. Ma se l’anno scorso avete avuto problemi è arrivato il momento di risolverli una volta per tutte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di recuperare un pò di serenità e tranquillità nel rapporto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro nelle prossime ore potrete ricevere una bella notizia. Tenete duro!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nonostante la Luna sia favorevole, tra venerdì e sabato potrebbero nascere dei problemi in amore. Per quanto riguarda il lavoro qualcosa di nuovo può capitare già adesso. Ma ricordate di agire senza fretta e con tranquillità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, Venere è in opposizione e chi sta vivendo due storie (una ufficiosa e una ufficiale) si troverà ancora più indeciso… Per quanto riguarda il lavoro un progetto importante è bloccato. Con un pò di tempo e pazienza si recupererà. Inutile avere fretta.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è opposta e domani in amore non riuscirete, salvo qualche raro caso, ad esprimervi come invece vorreste. Per quanto riguarda il lavoro fate attenzione alle spese. Tenete a bada la carta di credito…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: siete in un momento positivo per l’amore. Ottime notizie anche sul fronte del lavoro.

