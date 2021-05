Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 13 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 13 maggio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, buone notizie in amore. In particolare con una persona nata sotto il segno dei Gemelli potreste vivere una bella storia e intense emozioni. Nella vita di tutti i giorni sentite il bisogno di lasciarvi andare di più, ma dovete anche superare qualche ostacolo, per cui occhi aperti. Sul lavoro avvertite la necessità di cambiare occupazione e cercare qualcosa di nuovo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, ci sono buone notizie in amore. Chi è single da tanto tempo potrebbe fare piacevoli incontri, ma occhio a possibili ritorni di fiamma: un ex inaspettatamente potrebbe bussare alla vostra porta. Agitazione sul lavoro a causa di Giove e Saturno contrari, mantenete la calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete un ottimo quadro astrale, specie in amore, con Luna, Mercurio e Venere che sono dalla vostra parte. Non è certo una fortuna di poco conto. Anche sul lavoro dovete essere più ottimisti e portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Possono trasformarsi in qualcosa di speciale. Dovete dare il massimo e dimostrare a tutti il vostro valore.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle sono davvero promettenti, per cui potete approfittarne. In amore se vivete una relazione di lungo tempo, potete iniziare a fare qualche progetto importante con il partner, come il matrimonio, o un figlio. Buone notizie in vista anche sul lavoro, potete finalmente realizzare progetti importanti o ottenere delle promozioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la situazione è un po’ particolare in amore, per cui il consiglio del guru degli astrologi è quello di utilizzare la massima cautela. Nei rapporti di coppia potrebbero esserci dei ripensamenti: se pensate che la storia sia ormai giunta al capolinea, abbiate il coraggio di chiuderla definitivamente.

VERGINE

Cari Vergine, Luna e Venere sono dissonanti e questo incide pesantemente sulla vostra relazione sentimentale. Sul lavoro siete alla ricerca di nuove opportunità o di maggiori gratifiche: a volte infatti sentite di non essere particolarmente apprezzati e valorizzati da colleghi e superiori. La prossima settimana andrà meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: il quadro astrale è davvero promettente.

