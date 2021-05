Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 13 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 13 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Luna, Mercurio, Venere, Giove e Saturno sono dalla vostra parte. Non è mica roba di poco conto. Approfittate di questo favore delle stelle per costruire qualcosa di speciale con il partner. Se la coppia va avanti a gonfie vele, potreste pensare a un matrimonio o a fare dei figli. Sul lavoro c’è agitazione, ma potete ottenere belle soddisfazioni se avete avviato un nuovo progetto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, dovete mantenere la calma anche se non tutto finora è andato secondo i vostri piani. Non disperate perché le stelle vi assistono. Aspettate la prossima settimana se dovete confrontarvi con qualcuno, cercate per il momento di evitare le discussioni, soprattutto nei rapporti con il partner. Sul lavoro è un momento delicato. Se arrivano nuove proposte, forse è il caso di accettarle.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata piuttosto complicata per il vostro segno e all’insegna di una grande tensione. Luna e Venere infatti sono in opposizione, per cui facilmente potreste dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Sul lavoro affrontate i problemi che vi si presentano davanti uno per volta. Non fatevi prendere dall’ansia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, si prospetta un weekend complesso e di tensioni in amore per quelle coppie che non sono molto stabili e coese. Avrete qualcosa da rinfacciare al partner e potreste finire per alzare la voce. Provate a chiarire. Sul lavoro non sapete bene che strada intraprendere. Meglio continuare a fare quello che fate o cercare qualcosa di nuovo?

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna è favorevole per cui è arrivato il momento di parlare e trovare una soluzione, soprattutto nei rapporti con il partner. Approfittate delle occasioni che vi si presenteranno molto presto. Potete iniziare a progettare in maniera proficua il vostro futuro. Sul lavoro infatti è un momento positivo.

PESCI

Cari Pesci, troppe polemiche in amore che rischiano di rovinare la coppia. Cercate quindi di evitare le discussioni e trovare un punto d’incontro con il partner. Sul lavoro siete parecchio stanchi e svogliati, forse quello che fate non vi entusiasma più. Possibili litigi e tensioni con qualche collaboratore. Cercate di mantenere la calma.

