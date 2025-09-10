Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo 11 settembre 2025 saranno possibili degli incontri interessanti e nuove conoscenze. Presto dovrete compiere una scelta definitiva, valutate bene il da farsi. Fate un passo alla volta… Lavoro? Nel giro di pochi mesi tutto assumerà una nuova dimensione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 settembre 2025), con Venere dissonante prima del 19 del mese di settembre sarà difficile ottenere ciò che volete veramente, in particolare se aspettate un sì da parte del partner o una conferma di qualche tipo. Per quanto riguarda il lavoro, sperimenterete delle novità nella gestione della situazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, anche durante la gioranta di domani sarete alla ricerca di rapporti elettrizzanti, che stimolino – e non poco – l’intelletto. Con Venere favorevole i rapporti saranno più intriganti del solito. Per quanto riguarda il lavoro, con Sole e Mercurio dissonanti è il periodo delle attese, state aspettando una risposta importante.

CANCRO

Cari Cancro, per qualcuno quella che state vivendo potrebbe essere una settimana di grandi scelte in amore. Per quanto riguarda il lavoro, avete vissuto degli scossoni ultimamente ma, invece di arrendervi, siete riusciti a rimanere al timone delle vostre scelte. Bene così.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 settembre 2025), periodo davvero ideale per osare, correre qualche rischio: le storie possono nascere all’improvviso, Venere nel segno regala soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, state pensando a nuovi progetti, avete voglia di cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, dal mese di luglio qualche tensione in più c’è stata persino nelle coppie migliori. Ma ora, durante queste ore di metà settembre, state andando incontro ad un periodo di recupero. Tenete duro ancora per qualche ora. Per quanto riguarda il lavoro, una bella notizia busserà presto alle vostre porte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: possibili degli incontri interessanti e nuove conoscenze.