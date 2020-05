Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 3 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 3 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 3 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Caro Ariete, domani sarà una giornata in cui guardare dall’alto la vostra vita e ragionare su quello che non vi rende più felici. Se ci sono situazione che vi vanno ormai strette dovreste cercare di cambiarle.

TORO

Cari Toro, siete stressati e nervosi, ma nei prossimi giorni vivrete un risveglio della vostra anima. Avete bisogno di qualche stimolo nuovo e di guardare al futuro con positività. Sul lavoro c’è qualche problema, ma di facile risoluzione.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete deciso di mettere una pietra sopra ad alcune situazioni, di svecchiare un po’ la vostra cerchia di rapporti interpersonali eliminando anche qualche personalità per voi ormai tossica. Vi sentirete molto meglio.

CANCRO

Cancro, fate attenzione ad Ariete e Capricorno, perché sono due personalità con cui potreste scontrarvi in modo molto violento nella giornata di domani. Siete un po’ stanchi e il ritorno di qualcuno dal passato non farà che agitarvi ulteriormente.

LEONE

Cari Leone, se vi siete resi conto che la vostra relazione di coppia non funziona più, cercate di trovare il coraggio per fare un discorso chiaro al partner. Portare avanti qualcosa che vi rende infelice non è giusto e vi porterà solo a protrarre inutilmente un dolore.

VERGINE

E’ un bel periodo sotto il profilo professionale, state facendo dei progressi importanti e ne siete davvero fieri. Non godete dello stesso ottimo cielo, però, per quanto riguarda l’amore, con tante piccole discussioni con il partner che turbano la vostra serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello della Vergine: è un bel periodo sotto il profilo professionale, state facendo dei progressi importanti e ne siete davvero fieri.

