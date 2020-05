Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 3 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 3 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, una conoscenza che avete fatto in questo periodo potrebbe diventare qualcosa di più. Anche se forse non siete pronti per amare di nuovo, non avete intenzione di farvi sfuggire una così bella opportunità per essere felici.

SCORPIONE

Cari Scorpione, avete esigenza di cambiare stile di vita, di chiudere alcune porte e di aprirne di nuove. Per troppo tempo vi siete fatti andare bene qualcosa che non vi dava più sorrisi e gioia. Anche sul lavoro c’è aria di cambiamento, ma fate attenzione, ragionate bene su tutte le conseguenze delle vostre azioni.

SAGITTARIO

Sagittario, non va molto bene l’amore, in questo periodo difficile state affrontando diverse discussioni e avete bisogno di ritrovare la pace. Cercate di rilassarvi e preparare il campo per una rappacificazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con il partner le cose sono andate meglio di così, sembrano esserci continue incomprensioni che vi fanno allontanare, ma l’importante è domandarsi se si ha la voglia di compiere quei passi per riavvicinarsi.

ACQUARIO

Acquario, domani sarà una giornata di scontro con qualche familiare, soprattutto se vi verranno contestate alcuni comportamenti che a voi, invece, erano sembrati i più opportuni. Cercate di recuperare energie positive.

PESCI

Infine veniamo ai Pesci: è un periodo in cui soffia un forte vento nella vostra vita, una vera e propria tramontana che vi porterà che farà tremare le colonne portanti anche di relazioni molto stabili.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: una conoscenza che avete fatto in questo periodo potrebbe diventare qualcosa di più.

