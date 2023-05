Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 28 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 28 maggio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, saranno tante le occasioni per incontrare la persona giusta quindi non state in casa. Sul lavoro meglio non essere troppo polemici, tenete un profilo basso. Qualcuno proverà in ogni modo a mettervi il bastone fra le ruote.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 maggio 2023), in amore vi trovate a vivere un momento particolare e forse dovete scegliere tra due persone. Sul lavoro arrivano nuovi accordi.

GEMELLI

Cari Gemelli, il cielo favorisce i sentimenti e anche quella che sembrava una sola amicizia potrà trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro arrivano novità interessanti. Valutate pro e contro prima di accettare un nuovo impiego.

CANCRO

Cari Cancro, attenzione in amore, potreste sentirvi un po’ distaccati dal partner ma meglio parlarne. Sul lavoro non manca la tensione e potrebbe esserci anche un litigio con i colleghi. Cercate a volte di mordervi la lingua e non dire proprio tutto quello che pensate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 maggio 2023), c’è una bellissima affinità con qualcuno dei Pesci anche se spesso faticate a capirvi date le vostre differenze caratteriali. Sul lavoro arriveranno tante belle soddisfazioni e ve le meritate tutte.

VERGINE

Cari Vergine, con la persona giusta al vostro fianco potrete fare tanto. Sul lavoro avete tante idee che risulteranno vincenti. Dovete però essere bravi a saperle vendere nei rapporti con colleghi e superiori. Riuscirete così anche ad aumentare i vostri guadagni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: avete tante idee da realizzare e a fianco una persona speciale che vi consiglia.