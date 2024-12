Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 dicembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 22 dicembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata quasi natalizia sarà molto impegnativa sia dal punto di vista emotivo sia pratico ma non scoraggiatevi. Non potete mollare sul più bello! Per quanto riguarda il lavoro, stringete i denti ancora per un po’, le ferie sono dietro l’angolo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 22 dicembre 2024), in amore non siete del tutto soddisfatti. Nel corso delle prossime ore cercate di capire dov’è il problema. Per quanto riguarda il lavoro, è una di quelle giornate dove tutto sembra andare storto, tirate fuori tutta la vostra pazienza. Tenete duro!

GEMELLI

Cari Gemelli, meglio non perdere la pazienza se non avete ancora il fidanzato e il lavoro dei sogni. Bisogna costruire i percorsi passo dopo passo e, per adesso, godetevi le feste. Non disperate se ancora non riuscite a vedere uno sbocco sicuro. Il lavoro vi farà compagnia anche durante le feste.

CANCRO

Cari Cancro, attenzione in amore perché c’è un po’ di malcontento. Un problema importante per qualcuno… Per quanto riguarda il lavoro, siete stimati da tutti, continuate così. Dimostrate il vostro valore e fate in modo che la fiducia in voi riposta venga sempre ripagata e meritata.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 22 dicembre 2024), in questi giorni di festa quella che sembrava solo un’amicizia potrà trasformarsi in qualcosa di più. Guardatevi intorno. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna fare attenzione ai colleghi. Coraggio!

VERGINE

Cari Vergine, in amore c’è qualche dubbio ma bisogna capire al più presto per chi batte il vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, non è la giornata migliore ma a breve andrà meglio. Riprenderete discorsi sospesi e lasciati colpevolmente a metà. Vedrete che tante cose si aggiustano prima del previsto. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: tante cose si aggiustano, ma dovete essere bravi a capire chi vi interessa davvero in amore.