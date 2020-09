Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 20 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi non sarà una giornata facile in amore, evitate di attaccar briga su questioni futili, approfittate della giornata per respirare un po’ di aria pulita in vista della fine dell’estate.

TORO Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avvertite una certa stanchezza e non soltanto fisica, è anche il vostro cervello a non poterne più dei continui pensieri asfissianti, avete bisogno di una pausa, siete troppo nervosi in questo periodo ed è difficile starvi accanto. Fatevi coraggio davanti a nuovi ostacoli, non buttatevi subito giù.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox quella di domani per voi non sarà una giornata pacifica, avete tantissimi pensieri per la testa e lo stress accumulatosi nel fine settimana non vi aiuterà. In particolare domani per voi sarà una giornata da dedicare agli affetti, famiglia, partner, figli.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro weekend non è dei migliori, siete sempre agitati e nervosi, forse una discussione in famiglia vi ha messo di pessimo umore, occhio ai rapporti stretti, potrebbero rendervi la vita difficile anche nella prossima settimana.

LEONE

Cari Leone, in questi giorni siete dotati di una particolare energia e tutti ne rimarranno ammaliati, Venere è nel segno e l’amore procede per fortuna a gonfie vele, niente sembra ostacolarvi. Avete una grande capacità di imporvi sugli altri soprattutto quando sapete di avere ragione. Dal punto di vista professionale c’è qualcosa da risolvere.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata piacevole e riuscirete a dare il meglio di voi stessi, sfruttate la positività delle stelle per concedervi qualche dimostrazione d’affetto in più, soprattutto se di recente siete stati un po’ aridi con il vostro partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: niente può fermarvi, avete energia da vendere e il vostro carisma attirerà tantissimi sguardi indiscreti.

