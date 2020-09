Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, quello che state vivendo è un periodo di alti e bassi per voi, non è facile starvi dietro, un giorno siete felici e quello dopo piangete senza rendervene conto, state attraversando un periodo di cambiamenti non facili da digerire, vedrete che da dicembre si cambierà musica, bisogna soltanto portare pazienza, nel mentre tenete alta la testa e andate avanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, il guru delle stelle per voi ha in serbo un inizio settimana piuttosto pesante, quindi cercate di rilassarvi il più possibile nella giornata di domani, cercate di essere tranquilli e vedrete che prima o poi le risposte che state cercando arriveranno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo weekend vi aiuterà a mettere finalmente le carte in tavola, avete bisogno di fare ordine nella vostra vita, finora avete lasciato tutto al caso, dovete dimostrare di avere polso e di saper prendere una decisione, soprattutto se è il partner che ve lo chiede. Se la vostra storia è nata da poco, o credete che sia comunque troppo strana, forse dovreste capire se vale la pena andare avanti o no.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata forte, dovrete mandare giù il malcontento per fare felice qualcuno, forse il vostro partner, di conseguenza restituirete pan per focaccia, non sarà una domenica facile da sopportare. Avete tanti progetti per la testa e poco tempo a disposizione.

ACQUARIO

Cari Acquario, le amicizie sono protette dalle stelle in questo periodo, conviene approfittarne, siete bravi a dare conforto a chi vi sta attorno, cercate però di non mettervi nei guai soltanto per difendere qualcun altro, pensate agli affari vostri, che avete tanta carne sul fuoco.

PESCI

Cari Pesci, in amore avete bisogno di darvi da fare e quale migliore occasione se non il fine settimana? Approfittate della domenica di sole per fare una gita fuori porta, portate con voi amici e parenti, Venere è neutrale e vi aiuterà a risolvere tutti i problemi indigesti.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: con Venere neutrale non avete alcun problema a tormentarvi.

