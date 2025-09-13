Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 14 settembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 14 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 14 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante queste ore di metà settembre vi troverete a dover gestire una fase dinamica. Marte favorevole vi spingerà ad agire, a prendere decisioni importanti soprattutto in campo sentimentale. Coraggio: datevi da fare. Se ci sono state tensioni in famiglia, è il momento giusto per chiarire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 14 settembre 2025), Venere in queste ore è dalla vostra parte e vi dona fascino e magnetismo. Le relazioni affettive possono rafforzarsi e, se siete single, potreste incontrare una persona interessante. Lavoro? Cercate di non sovraccaricarvi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo fine settimana di metà settembre 2025 avrete bisogno di tempo per voi stessi, per fare chiarezza su alcune questioni personali. I rapporti sociali saranno favoriti. Le stelle consigliano di ascoltare di più e parlare meno.

CANCRO

Cari Cancro, questo fine settimana di metà settembre 2025 potrebbe riservarvi qualche sorpresa. I progetti di coppia riprendono forza e i legami familiari si rafforzano. Durante le prossime ore sarete particolarmente ispirati, soprattutto sul lavoro.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 14 settembre 2025), sotto l’influsso del Sole nel segno vi sentirete energici e determinati. Questo è il momento perfetto per mettersi in mostra e raccogliere consensi. L’amore potrebbe stupirvi nel corso delle prossime ore.

VERGINE

Cari Vergine, questo è un fine settimana di bilanci interiori. Avete bisogno di silenzio e introspezione per recuperare le energie. Le stelle vi invitano a rallentare, a staccarvi dalla frenesia quotidiana. Ottimo periodo per dedicarvi al vostro benessere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: Venere in queste ore è dalla vostra parte e vi dona fascino e magnetismo.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 14 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 13 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 settembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 14 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 13 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 13 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 13 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 12 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 12 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 12 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 12 settembre 2025
Ricerca