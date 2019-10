Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 9 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 9 ottobre 2019? Come sempre, tanti italiani cercano le previsioni di Paolo Fox. Il noto astrologo italiano, infatti, spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come LatteMiele) e lì annuncia le sue previsioni per le prossime giornate.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 9 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Domani, 9 ottobre 2019, potrete finalmente recuperare dal punto di vista sentimentale, soprattutto se ultimamente avete avuto pesanti discussioni con il partner. Togliete quel muso lungo e parlatevi, in modo da chiarire eventuali malintesi. Se sapete di aver commesso degli errori, non abbiate timore a dire le cose come stanno. La sincerità paga sempre. Le cose miglioreranno presto, già nel fine settimana, anche sul lavoro.

TORO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani finalmente vi rilassate un po’ dopo giornate davvero pesanti sotto tanti punti di vista. Il momento infatti di ricaricare le pile e rifiatare, anche se ancora non va tutto come dovrebbe. Avete infatti Venere in opposizione ce crea più di qualche tensione in amore. Fate chiarezza in tutti i tipi di rapporto, non solo nei confronti del partner. Maggiori entrate economiche, ma sul lavoro verranno periodi migliori.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, le stelle vi sorridono e vi assistono per quanto riguarda l’amore. Se avete conosciuto una persona da poco e vi sembra interessante, portate avanti questa storia, perché potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Avete maggior entusiasmo e voglia di fare bene, togliendo finalmente quella pigrizia e apatia che vi caratterizzava nell’ultimo periodo. Avete molti impegni, ma non stancatevi troppo.

CANCRO

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani sarà una giornata in cui lasciare campo libero alle vostre emozioni e sentimenti. Dite quello che pensate e siate sinceri, sia nel bene che nel male. Ovviamente dovete prendervi le responsabilità di ciò che dite, perché potrebbero uscire dalla vostra bocca cose pesanti, che magari neanche pensate veramente, ma che sono dettate dalla rabbia. In amore dopo qualche litigio è possibile un riavvicinamento.

LEONE

Cari Leone, una giornata di pieno recupero per il vostro segno rispetto all’inizio della settimana. A livello economico e finanziario, in particolare, recuperate dei soldi dopo un periodo di spese eccessive. Sul lavoro potrebbero arrivare occasioni interessanti, da cogliere al volo. Allontanate persone negative e che vi fanno perdere solo tempo.

VERGINE

Cari Vergine, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – è decisamente una giornata sottotono. Siete infatti stanchi e particolarmente stressati, perché ultimamente hai fatto davvero tanto, e quindi a livello psicofisico siete davvero giù. Cercate di rilassarvi, prendetevi del tempo per voi stessi, magari facendo un bel viaggio fuori. E poi ripartite in pieno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Leone. Venite da giorni difficili, ma ora finalmente recuperate, soprattutto a livello economico. Una maggiore serenità che influenza positivamente tutto il vostro essere.

