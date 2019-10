Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 9 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi per via del suo apprezzato oroscopo e per questo ogni giorno milioni di italiani cercano le sue previsioni, che sono tra le più consultate in Italia: Fox, del resto, spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su Latte e Miele.

Cosa prevede Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 8 ottobre 2019? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 9 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Amici della Bilancia, ci sono per il vostro segno numerosi problemi ancora da risolvere sia a livello finanziario che lavorativo. Sentite infatti che c’è chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote, e per questo non vi sentitevi liberi di agire. Ci sono evidenti questioni in sospeso da risolvere, soprattutto legate ai soldi. Tutta questa situazione vi toglie il sonno, e non vi dà la giusta serenità per godervi a pieno l’amore.

SCORPIONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani mercoledì 9 ottobre 2019 è la giornata giusta per fare nuovi importanti incontri, soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella. Una persona speciale potrebbe entrare nella vostra vita in maniera inaspettata. Chi invece vive già una relazione stabile può invece vivere belle emozioni, ma attenzione a non dare nulla per scontato. Tutto quello che otterrete dovete guadagnarvelo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata non al massimo sotto molti punti di vista per il vostro segno. Ci sono infatti stelle in aspetto contrario che vi rendono nervosi e polemici. Sia nel privato che sul lavoro potreste essere costretti a fare qualcosa controvoglia. Avete comunque molti impegni da portare avanti e obblighi da rispettare. Datevi da fare, dunque, cercando soprattutto di non perdere la pazienza e di non sfogarvi con il partner.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore avete vissuto una fase davvero difficile, sia nei rapporti personali che nel lavoro. Capite se la persona che vi circonda è davvero quella giusta per voi oppure se è il caso di lasciar perdere e voltare pagina. In questa fase il consiglio è quello di stare un po’ da soli, fare a meno degli altri. Per i single Venere favorevole prevede ottimi incontri.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete gran voglia di cambiare e lanciarvi in nuove avventure per quanto riguarda la vostra vita. Questo vale anche in amore, ma per chi vive una relazione importante occorre fare attenzione, perché il vostro partner potrebbe non apprezzare. Vi annoiate facilmente, ma abbiate pazienza e cercate di accettare anche il fatto che ci siano persone con punti di vista diversi dal vostro.

PESCI

Infine i Pesci. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 9 ottobre 2019 è decisamente una giornata positiva per il vostro segno. Fino a venerdì infatti avete la Luna nel segno: approfittatene. Ottime notizie sia a livello professionale che nel privato. Se avete questioni legali e burocratiche in ballo, possono finalmente sbloccarsi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: avete un ottimo cielo, che vi spinge finalmente a darvi da fare per cambiare la vostra vita.

