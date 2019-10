Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 8 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato da tutti il guru degli astrologi e per questo ogni giorno milioni di italiani cercano il suo oroscopo. Le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia: Fox, del resto, spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su Latte e Miele.

Cosa prevede Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 8 ottobre 2019? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 8 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Amate avere rapporti sereni ed equilibrati con tutti, per cui, nonostante ce ne siano tutti i presupposti, in questa fase vi state impegnando per evitare ogni possibile scontro o tensione con chi vi circonda. Mantenete il giusto equilibrio ed evitate discussioni inutili, sia a livello lavorativo che nei rapporti con il partner. In particolare in amore, se ci sono questioni da chiarire, fatelo subito, parlandovi faccia a faccia. Rimandare non farà che peggiorare il tutto.

SCORPIONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani martedì 8 ottobre 2019 si prevede una giornata davvero positiva per il vostro segno, ma al tempo stesso anche parecchio stancante. Avete infatti molti impegni e cose da fare, per cui non riuscite a stare bene dietro a tutto. Mantenete la calma e non fatevi prendere dall’ansia. Le stelle infatti vi assistono e vi supportano in tutto ciò che fate. Ottimo l’amore, portate avanti progetti importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata molto positiva quella di domani per il vostro segno. Avete infatti molti pianeti dalla vostra parte che vi assistono e vi supportano in tutti i vostri progetti. Tutto quello che finora è rimasto sulla carta, adesso deve prendere forma. Le stelle vi assistono, ma non basta se volete avere davvero successo nella vita. Ottime prospettive anche in amore: datevi da fare.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivete un periodo di tensioni e con tante difficoltà all’orizzonte. Voi datevi da fare e non abbattetevi. Se ci sono state delle difficoltà, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Anche nel privato, non vedete sempre tutto nero e soprattutto non piangetevi addosso. Gli errori commessi devono essere un monito per fare meglio in futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, una giornata piuttosto sottotono per il vostro segno quella di domani 8 ottobre 2019. Siete particolarmente nervosi e polemici. In amore in particolare i dubbi non mancano, soprattutto se la storia che state vivendo non è ancora ben consolidata. Vorreste infatti cambiare tutto, per questo si prevedono grandi tensioni.

PESCI

Infine i Pesci. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 8 ottobre 2019, si prevede per voi una giornata davvero positiva, con un quadro astrale davvero positivo che può portare a grandi conquiste e novità interessanti entro la fine della settimana. D’altronde siete più ben disposti e con un umore più conciliante e positivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario. Avete infatti un quadro astrale davvero positivo che vi protegge in tutti i vostri progetti.

