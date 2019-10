Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 8 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 8 ottobre 2019? Come sempre, milioni di italiani cercheranno le previsioni di Paolo Fox. Il più apprezzato astrologo italiano, infatti, spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come LatteMiele) e lì annuncia le sue previsioni per le prossime giornate.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 8 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Domani, 8 ottobre 2019, un martedì piuttosto positivo per il vostro segno. Infatti non avete più Venere in opposizione e quindi in amore dopo un periodo complesso rialzate finalmente la china e risolvete i problemi che ci sono stati con il partner. Recuperate i rapporti mettendo da parte il vostro proverbiale orgoglio ed ammettete eventuali errori da parte vostra. La sincerità paga sempre. Così facendo anche sul lavoro le cose miglioreranno presto.

TORO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani si prevede una giornata di grande nervosismo e quindi anche piuttosto negativa. Di tutta questa settimana, quello di domani martedì 8 ottobre è probabilmente il giorno peggiore. Dovete avere molta pazienza, sia nei rapporti interpersonali che in amore, e sperare che questo periodaccio passi in fretta. Nei prossimi giorni, come se non bastasse, potrebbero sorgere ulteriori problemi.

GEMELLI

Giornata altamente positiva per il vostro segno. Vivete infatti un periodo piuttosto complicato della vostra vita, con grandi cambiamenti in vista che vi mettono un po’ di ansia e instabilità. Una fase di ripartenza, dopo un periodo complicato, in cui capire cosa fare del vostro futuro. Le cose per fortuna cambieranno ben presto in meglio e si sbloccheranno anche diverse tensioni sul lavoro, sia nel breve che entro la fine dell’anno.

CANCRO

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è il momento di dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Da troppo tempo, infatti, avete messo da parte i sentimenti, perché siete stati troppo presi dal lavoro e da altre questioni. Ricominciate a vivere e ad aprirvi a nuove conoscenza, trovando il coraggio e la voglia di incontrare la persona giusta per voi. Non chiudetevi in casa, dunque, le stelle vi assistono.

LEONE

Tanta cautela in amore. Ultimamente infatti con il vostro carattere sempre molto altezzoso e un po’ prepotente avete fatto qualche danno, e potreste aver compromesso rapporti importanti, specie se vivete una storia da poco tempo che deve essere ben consolidata. Se invece avete molti dubbi sulla vostra relazione, valutate se è il caso di portarla avanti o è meglio chiuderla qui.

VERGINE

Cari Vergine, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – si prevede un periodo davvero positivo per quanto riguarda l’amore. Se vivete una storia nata da poco, puntateci con ottimismo, perché potrebbe consolidarsi e rivelarsi importante. Le relazioni invece già di lunga data possono rinvigorirsi e ritrovare la passione che ultimamente era venuta meno. Le cose migliorano anche a livello economico.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello della Vergine. Ottime notizie a livello economico. Bene anche l’amore: i problemi degli ultimi tempi all’interno della coppia sembrano essersi risolti, mentre chi è single può finalmente trovare l’anima gemella.

