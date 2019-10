Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 6 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 6 ottobre 2019? Come ogni giorno, milioni di italiani cercheranno le previsioni di Paolo Fox. Il più apprezzato astrologo italiano, infatti, spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele) e lì annuncia le sue previsioni per le prossime giornate.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 6 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, purtroppo per voi prosegue questo week end all’insegna della tensione. Non avrete tregua da litigi e problemi nemmeno in questa domenica, che si annuncia avere un cielo ancora decisamente nuvoloso. È quello che sta sopra la vostra testa e che vi impedisce di essere riscaldati da un po’ di luce, calda e serena. Cercate di avere sia pazienza che prudenza e verrete ricompensati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani la voglia di recuperare alcuni rapporti, soprattutto in famiglia, sarà tanta. Non vi farete sfuggire l’occasione di un momento di ritrovo per sciogliere alcune tensioni che si sono create nel corso degli ultimi giorni. Siete allegri, sereni, e non volete che nessun pensiero negativo affolli la vostra testa.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani siete alla disperata ricerca di un’emozione, una forte scossa che vi faccia tornare a sentire il vostro corpo e la vostra mente, con forte intensità. Il lavoro va bene, anche benissimo, soprattutto per chi gestisce un’attività in proprio. Piovono guadagni.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di domani annuncia che ci potrebbero essere delle discussioni in coppia. Se saprete giocare d’astuzia, senza farvi prendere dall’impeto delle emozioni, riuscirete a evitare di rovinarvi la giornata. Anzi, sarà l’occasione giusta per parlare con il partner e affrontare alcune questioni importanti.

LEONE

Cari amici del Leone, in questa domenica 6 ottobre avrete un incontro-scontro con la verità. La cercherete nel vostro rapporto con il partner come in quello con alcuni amici. Di qualcuno sospettate una certa infedeltà, ma potrebbe essere solo una vostra svista. Preparatevi a un cambiamento sul lavoro.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi consiglia di andarci piano con le spese. In effetti, dovreste mettere da parte il portafoglio per qualche tempo, almeno finché le vostre casse non vengano un po’ rimpinguate. Anche se avete molti progetti, metteteli in cantiere solo quando sono sostenibili.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Toro, che ritroverà la bellezza e la sincerità di alcuni rapporti. La felicità verrà risvegliata e vi travolgerà come una potente onda.

