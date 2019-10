Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 6 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi e per questo ogni giorni milioni di italiani cercano il suo oroscopo di domani. Un modo come un altro, tra scaramanzia e speranza, di anticipare cosa succederà il giorno dopo e cercare di partire con l’atteggiamento giusto in vista delle nuove sfide. Per questo le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia: Fox, del resto, spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele.

Cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 6 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi aspetta una giornata decisamente all’insegna dell’apatia. Non vedevate l’ora di arrivare al fine settimana per fare un sacco di cose interessanti e divertenti e invece…siete stanchi morti e anche di cattivo umore. Anche l’amore non va benissimo: c’è troppa gelosia e voi non sopportate chi pensa di amarvi “possedendovi”.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani ci sarà qualche accesa discussione con il partner. Nel frattempo fisicamente non vi sentite proprio al top e questo non fa che alimentare un certo nervosismo. Abbiate pazienza, ottobre sarà un mese di buone notizie e cambiamenti positivi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non potete pensare di raggiungere grandi traguardi se continuate a stare fermi allo stesso punto. Dovete iniziare a muovervi, a correre, ad agire. Se soffrite di poca fiducia in voi stessi cercate di fare lo sforzo di crederci di più. Non potete immaginare quanti effetti immediati ci siano.

CAPRICORNO

Domani, domenica 6 ottobre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Capricorno prevede una giornata di grandi interrogativi amorosi. Con la Luna nel vostro segno pensate di avere le idee molto più chiare del solito e di potervi dare, quindi, illuminanti risposte. In effetti è proprio così.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani dovete fare molta attenzione alle vostre tasche. Avete fatto alcuni lavori a casa e la famiglia non smette mai di richiedere nuove spese, assolutamente non evitabili. Stringete i denti per questo mese, le cose miglioreranno.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata all’insegna della riflessione sentimentale. Nel senso che vi porrete grandi interrogativi sul partner. Non datevi, però, risposte da soli, ma parlatene con il diretto interessato: saprà sciogliere ogni dubbio e dirimere ogni incertezza.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: qualche riflessione in più sull’amore vi toglierà alcuni dubbi circa la vostra relazione con il partner. L’amore va a gonfie vele!

