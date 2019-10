Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 5 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi e per questo ogni giorni milioni di italiani cercano il suo oroscopo di domani. Un modo come un altro, tra scaramanzia e speranza, di anticipare cosa succederà il giorno dopo e cercare di partire con l’atteggiamento giusto in vista delle nuove sfide. Per questo le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia: Fox, del resto, spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele.

Cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 5 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi aspetta una giornata piena di stress. Nonostante sia sabato, infatti, avrete a che fare con diversi problemi: tutti sembrano chiedere aiuto a voi, che vorreste riposare e non potete. In più, avete anche molti dubbi sulla vostra storia d’amore: dopo l’entusiasmo iniziale la fiamma sembra essersi già spenta. Sentite di prendere in giro la persona con cui state: non prendete però decisioni affrettate.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, vi aspetta un sabato senza infamia e senza lode. Alcuni di voi, infatti, stanno attraversando un periodo difficile, pieno di delusioni e rimorsi. In questo giorno, per fortuna, riuscirete a staccare la spina, grazie anche a qualche risultato positivo in ambito lavorativo. Se siete single, non è il momento di buttarvi in una nuova storia: volete rimanere da soli ancora un po’, per divertirvi e scegliere bene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani prevede per voi una giornata in solitaria. Una cattiva notizia? Non proprio. Finalmente avete l’opportunità di pensare solo a voi stessi, senza impazzire dietro altre persone o per le richieste degli amici. Approfittatene per rilassarvi e abbandonarvi ai vostri hobby. Mai nominare la parola “lavoro”.

CAPRICORNO

Domani, sabato 5 ottobre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Capricorno si prospetta molto difficile. Avrete qualche contrattempo in amore, con il partner che sembra non gradire una sorpresa a cui avevate lavorato da molto tempo. Farete fatica a nascondere la delusione, ma non portatela troppo per le lunghe. Nel frattempo, non trascurate la famiglia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sentite il bisogno di pensare un po’ a voi. Viziatevi, anche se ciò significa andare a fare shopping, buttarsi in spese pazze o divertirsi con gli amici come se non ci fosse un domani. Avete proprio bisogno di staccare la spina dopo un periodo di forte stress: è il momento di staccare la testa.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede in una fase finalmente positiva. Anche voi avete passato una settimana molto impegnativa, divisa tra lavoro e alcuni contrattempi in famiglia. Non mancano ancora alcune preoccupazioni, che vi tornano continuamente in mente, ma in questo sabato potete svagarvi e distrarvi, grazie anche alle stelle benevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: finalmente un giorno senza grosse preoccupazioni. Approfittatene per stare con le persone a cui volete più bene.

