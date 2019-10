Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 5 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 5 ottobre 2019? Come ogni giorno, milioni di italiani cercheranno le previsioni di Paolo Fox. Il più apprezzato astrologo italiano, infatti, spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele) e lì annuncia le sue previsioni per le prossime giornate.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 5 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, inizia un weekend in cui dovrete guardarvi bene le spalle: il rischio, infatti, è quello di essere traditi da una persona fidata, che sia un amico o un familiare. Cercate di mantenere la calma e non andare subito allo scontro, ma andate anche a fondo sui motivi che lo hanno portato a questo gesto. Non cadete nelle provocazioni ma fate in modo che il dialogo sia costruttivo. Solo in questo modo potete godervi il resto della giornata con il giusto umore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vivrete una giornata di sano relax, che farà il paio con quella di domenica. Due giorni molto positivi per dimenticare una settimana che vi ha visto protagonisti in negativo, sia in amore che nel lavoro. Avete fatto diversi passi falsi e non avete avuto la forza di rimediare: sentite di avere torto, ma non sapete come tornare sui vostri passi. Approfittate di questi giorni per pensare bene alle vostre prossime, decisive mosse.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani vi aspetta una Luna finalmente non più in opposizione. Così, il vostro sabato inizierà nel migliore dei modi. Approfittatene, se avete tempo libero, per passare del tempo in totale spensieratezza con il partner. Forse è anche il momento di fare qualche progetto più di lungo termine: siete pronti?

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede per voi una certa stanchezza fisica. È normale, visto che avete lavorato da matti per tutta la settimana. Cercate di rifiatare e risparmiare in toto le energie, anche se ciò si traduce nel rifiuto a uscire con gli amici di sempre. Qualcosa, tra i vostri progetti, non andrà per il verso giusto: cercate di non prenderla male, c’è tutto il tempo per rimediare.

LEONE

Cari amici del Leone, in questo sabato 5 ottobre vi aspettano tanti impegni di lavoro, che porteranno però diverse soddisfazioni a voi che solitamente siete molto autocritici. In amore, invece, le stelle vi consigliano di usare la carta della sincerità con la persona che vi fa battere il cuore: inutile, del resto, nascondere i propri sentimenti e vivere nel rimpianto. Buttatevi.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede tra i segni più favoriti in amore. Molti di voi, nei giorni scorsi, hanno avuto parecchi dubbi sul partner. Dubbi che per fortuna sono stati fugati da alcune serate veramente speciali. Adesso avete tutta l’intenzione di recuperare il tempo perduto: pensate a progetti importanti e stupite la persona che amate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli, che si è tolto un grande peso negli ultimi giorni e adesso è pronto a vivere al meglio la storia d’amore con il suo partner.

