Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 25 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Mercoledì 25 settembre 2019 – L’astrologo Paolo Fox è considerato uno dei più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire. Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 25 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete l’influenza positiva di Giove, e questo vi spinge per realizzare tutti i vostri obiettivi. Per questo il consiglio del guru degli astrologi è quello di darvi da fare e rimboccarvi le maniche. Questo vale in particolare se dovete fare delle proposte di lavoro. Come dice il proverbio, cogli l’attimo. In amore cercate di guardare al futuro e chiudere con il passato, se si tratta di storie che ormai non hanno più nulla da dirvi.

CAPRICORNO

Domani, mercoledì 25 settembre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata adatta per recuperare sotto molti di vista, grazie all’influsso positivo di vari pianeti. Avete infatti un quadro astrale davvero positivo, datevi da fare per portare avanti i vostri progetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà per il vostro segno una giornata davvero sottotono, in cui potreste perdere facilmente la pazienza. Evitate le discussioni, perché potreste facilmente perdere la pazienza. In particolare in amore evitate discussioni con il partner. Le cose migliorano a partire dal weekend. In questi giorni accusate una certa stanchezza fisica, per cui approfittatene per rilassarvi e curare maggiormente l’alimentazione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede un mercoledì piuttosto sottotono, e questo periodo no proseguirà almeno fino a venerdì. In generale avete numerosi problemi da risolvere, sia a livello lavorativo che familiare. E questo vi causa più di qualche stress. Vorreste infatti che le persone che vi circondano vi amino e vi coccolino di più.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 25 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione | 25 settembre Oroscopo Branko: le previsioni per la giornata di oggi martedì 24 settembre 2019

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: riuscite finalmente a recuperare sotto molti punti di vista, grazie all’influsso di Giove. Portate avanti i vostri progetti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE