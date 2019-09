Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 25 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Mercoledì 25 settembre 2019 – L’astrologo Paolo Fox ormai è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (in particolare Latte e Miele) dove annuncia le sue previsioni per le giornate successive dei vari segni astrologici. Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 25 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, una giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno. Possibili infatti parecchie discussioni e tensioni sia a livello sentimentale che lavorativo. Attenti però a non riversare questa tensione sul vostro partner, perché potreste poi rovinare la serenità della coppia inutilmente. Impegnatevi a mantenere la calma, ed eventualmente contate fino a dieci prima di aprir bocca, soprattutto se avete a che fare con dei superiori.

TORO

Cari Toro, la giornata di domani, mercoledì 25 settembre 2019, è secondo l’oroscopo di Paolo Fox piuttosto sottotono: nonostante siamo ancora a metà settimana, avete seriamente bisogno di riposare e ricaricare le pile. Rilassatevi, dunque, per evitare di sfogare la vostra tensione con chi non c’entra nulla. Le cose migliorano presto e già da domani inizierà per il vostro segno una fase di recupero. Ritrovate serenità trascorrendo del tempo con i vostri cari e il partner.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox di domani 25 settembre prevede finalmente per voi una giornata positiva, grazie all’influsso positivo di Venere e del Sole. Approfittatene, perché dopo un periodo buio, le stelle vi assistono. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, senza timore di osare e sperimentare cose nuove. Avete voglia di fare e tanta energia, mettetevi in gioco e ritrovate il buon umore. Weekend ottimo per l’amore.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani si prevedono giornate non proprio ottime dal punto di vista sentimentale. La serenità di coppia potrebbe essere minate da qualche influenza esterna, come il ritorno molesto di un ex. Mantenete la calma e muovetevi con grande attenzione e cautela. Si tratta infatti di situazioni piuttosto scivolose. Sul lavoro dovete pazientare per avere novità positive, che arriveranno tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli: finalmente ritrovate serenità e spensieratezza, grazie a un quadro astrale ottimo che vi accompagna nella realizzazione dei vostri progetti.

