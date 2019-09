Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Lunedì 23 settembre 2019 – L’astrologo Paolo Fox è considerato uno dei più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire. Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non potete chiedere di meglio secondo quanto prevede l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Il Sole, infatti, riprenderà a transitare nel vostro segno assicurandovi una buona fortuna per tutte le attività che deciderete di intraprendere in questa prima settimana di autunno.

CAPRICORNO

Domani, lunedì 23 settembre 2019, i nati sotto il segno del Capricorno avranno una giornata non propriamente facile. Un po’ di stress e stanchezza, infatti, renderanno più faticosi gli impegni e le attività che non possono essere rimandate ad altro giorno. Fatevi forza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di concentrarvi un po’ di più sul vostro rapporto di coppia. State trascurando un po’ troppo il partner e infatti negli ultimi giorni non sono mancate discussioni. Con il Sole che tornerà a splendere nel vostro segno a metà settimana, però, tutte le crisi dovrebbero rientrare in men che non si dica.

PESCI

Cari amici dei Pesci, per voi il suggerimento di Paolo Fox è di guardare al futuro, soprattutto quello più prossimo, con maggiore positività. Avete poca fiducia in voi stessi? Passate una serata con gli amici, vi ricorderanno quanto valete.

Il segno fortunato del 23 settembre di Paolo Fox

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: c’è un bellissimo cielo stellato su di voi ad illuminare di magia (e fortuna) qualsiasi attività intraprenderete questa settimana!

