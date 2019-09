Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Lunedì 23 settembre 2019 – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia nel nostro Paese, l’Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire. Ma cosa prevede Paolo Fox per la giornata di domani? Qual è l’oroscopo? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, lunedì 23 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, siete tra i segni più vanesi dello zodiaco. D’altronde, proprio come l’animale che vi rappresenta, avete un ego molto grande che ha bisogno di essere spesso “coccolato”. Attenzione però a non minare la serenità del vostro ambiente lavorativo con questa vostra mania di mettervi sempre in mostra.

VERGINE

Un oroscopo, quello di Paolo Fox, che vi renderà felici. E non solo per la giornata di domani, visto che le buone notizie riguardano tutta la settimana che sta per cominciare: in campo professionale, ma anche in quello amoroso, avrete grandi riconoscimenti se saprete tenere duro e mostrarvi combattivi e dediti all’impegno.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, Paolo Fox vi invita ad avere pazienza. Il vostro mese sta iniziando, con Sole e Luna pronti a illuminarvi di nuove energie e buoni propositi. Le cose, però, cominceranno a girare nel verso giusto da metà settimana in poi, con un apice di gioia nel fine settimana.

SCORPIONE

È importante, per voi amici dello Scorpione, non abbattersi: spesso avete questa tendenza, fortemente sconsigliata dall’oroscopo di domani per quanto vi riguarda. Soprattutto nel lavoro non aspettate che nuovi progetti vengano da voi, ma andate voi a cercarli. Sarà super stimolante.

Il segno fortunato del 23 settembre 2019 secondo Paolo Fox

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello della Vergine: dopo un duro lavoro, stanno per arrivare quelle soddisfazioni che attendente da tempo. Il cuore, in campo amoroso, riprenderà a battere come mai prima!

