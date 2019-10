Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 23 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di mercoledì 23 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 23 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, oggi avrete un po’ di tregua dalle tensioni degli ultimi giorni e riuscirete a rilassarvi e distendere i nervi. Una giornata, questa, in cui Paolo Fox consiglia di elaborare una strategia per chiarire qualche situazione in sospeso. Se riuscirete a farlo entro venerdì avrete maggiori possibilità di successo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 23 ottobre qualche progetto lavorativo a cui tenete particolarmente subirà dei piccoli rallentamenti. Superare gli ostacoli mettendosi alla prova, comunque, non vi ha mai spaventato e non lo farà nemmeno questa volta.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cari Gemelli, il 23 ottobre sarà una giornata in cui, se riuscirete a trovare le parole giuste, potrete aprire il cuore a qualcuno e sentirvi finalmente bene. Tenersi dentro i sentimenti non porta a nulla, se non a perdere opportunità di essere finalmente felici.

CANCRO

Amici del Cancro, evitate che la vostra strada oggi si incontri (o meglio, scontri) con quella dell’Ariete e del Capricorno, perché sono due segni con cui potrebbero crearsi discussioni lunghe e pesanti. Pensate al vostro futuro, che richiede una progettazione puntuale.

LEONE

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vede la Luna transitare nel vostro segno, portando allegria e positività. Cercate però di non farvi prendere dall’entusiasmo e mantenete una certa cautela in amore. Una storia iniziata da poco deve avere il suo tempo per decollare.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di domani è da sfruttare per quanto riguarda la cura dei rapporti interpersonali. Le stelle vi aiutano sotto questo punto di vista, soprattutto se dovete risolvere qualche problematica sorta con un amico.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello della Vergine: giornata particolarmente positiva per i rapporti interpersonali, amorosi o di amicizia.

