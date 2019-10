Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 23 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 23 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, Paolo Fox vi avvisa che Saturno potrebbe turbare la vostra giornata di domani. Effettivamente avrete dei dissapori con più di una persona, causati da un nervosismo che avete dentro e che non riuscite più a contenere. Non temete, è una piccola fase, le cose miglioreranno presto.

SCORPIONE

Scorpione, l’amore è il protagonista di queste vostre giornate autunnali. Avete voglia di dare nuova linfa al vostro rapporto e il partner ne è lusingato. Se avete vissuto delle settimane un po’ sottotono, dunque, questo è il momento giusto per recuperare.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una nuova giornata in cui sbaglierete approccio. Siete un po’ depressi e le vostre giornate stanno iniziando e finendo sempre allo stesso modo, con un umore basso e pieni di irritazione. Cercate il supporto di chi vi ama.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovete fare maggiore attenzione alle uscite di denaro. Questo periodo, a livello economico, non è proprio il massimo per voi, che avete avuto spese importanti che non potevano essere rimandate. Risparmiate e recuperate solidità finanziaria.

ACQUARIO

Secondo Paolo Fox domani gli Acquario vedranno i primi segni di quello che sarà un anno ricco di successi. Sul lavoro vi verrà chiesto maggiore impegno, ma solo perché l’intenzione è quella di mettervi alla prova per un nuovo ruolo.

PESCI

Cari Pesci, dovete cercare di voltare pagina, sentimentalmente parlando. Purtroppo le cose, con chi avete amato, non sono andate come volevate, ma non è affatto detto che non ritroverete qualcuno che vi renderà felici. Abbiate pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario, che si sta preparando a un anno ricco di successi.

