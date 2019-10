Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 2 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Mercoledì 2 ottobre 2019 – Paolo Fox da diversi anni è considerato il guru degli astrologi. Ogni giorno il suo oroscopo e le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 2 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox il weekend sarà molto impegnativo, motivo per cui, se avete qualche progetto in cantiere, conviene muoversi in queste giornate, almeno fino a venerdì. Sole, Mercurio e Venere sono dalla vostra parte garantendovi una ricca dose di fortuna. Non ingabbiatevi nel dubbio, evitate di stuzzicare il vostro nervosismo e recuperate le energie in compagnia del partner.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, state vivendo un periodo di forte agitazione e le stelle ne risentono, non c’è qualcosa che non funziona, semplicemente avete qualche grillo per la testa e non riuscite a debellarlo. Entro venerdì dovreste imparare a parlare chiaro con le persone per voi importanti, qualcuna tra queste potrebbe aver bisogno del vostro aiuto ed è importante schierarvi dalla loro parte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani mette in luce il vostro animo da guerrieri, non c’è niente che possa fermare la vostra ambizione in questo periodo, non mollate facilmente e questo vi fa onore. Le stelle sono dalla vostra parte e splendono sui rapporti interpersonali, questo è un momento ideale per cercare l’anima gemella o rafforzare l’intesa di coppia. Non vi legate facilmente a qualcuno, ma potreste incontrare una persona interessante che faccia breccia nel vostro cuore duro da scalfire.

CAPRICORNO

Domani, mercoledì 2 ottobre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata d’interrogativi. Non avete ben chiaro il vostro percorso, non capite se quello che state facendo vi piace o è semplicemente ordinaria amministrazione. Vale la pena continuare alcuni progetti? La vostra è una crisi interiore, scatenata dall’assenza di un obiettivo concreto, siete alla ricerca di un’ambizione. L’amore anche dà qualche problema ultimamente, cercate di risolverli e vedrete che tutto andrà per il meglio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani anche le coppie più stabili andranno incontro a un leggero scombussolamento. Le spese di troppo fanno parlare, le tensioni sono aumentate a causa di qualche costo elevato e hanno portato a galla dei dubbi sulla natura del vostro rapporto, in particolare con i segni di Ariete e Toro. Dovreste dare maggiore peso alle parole che vi escono dalla bocca perché, oltre a essere un’arma, potrebbero anche tornarvi indietro.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vede per voi una giornata interessante per ampliare la vostra rete di contatti. Ultimamente però avete dato maggiore spazio alla pigrizia, non avete molta voglia di fare, piuttosto avete preso un’ottima forma sul divano e nessuno sembra essere in grado di schiodarvi dai cuscini. Sfruttate la Luna positiva che splende nel vostro cielo per agire, fare le cose con calma e raccogliere qualche soddisfazione lungo il cammino.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: la vostra forza d’animo è invidiabile, non vi fermate davanti a niente e nessuno, se avete un progetto in mente volete portarlo a termine costi quel che costi. Un periodo positivo anche in amore, se state cercando qualcuno a cui affezionarvi, questo è il momento giusto.

