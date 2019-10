Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 2 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Domani, mercoledì 2 ottobre 2019, come ogni giorno, milioni di italiani cercheranno le previsioni di Paolo Fox. Il più apprezzato astrologo italiano spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele) dove annuncia le sue previsioni per domani e le giornate successive dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 2 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, siete in una fase di crescita e secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox in questi giorni potrete ottenere maggiori garanzie. Le ultime settimane sono state pesanti, avete un debole per le sfide ed è per questo che avete tirato avanti, tuttavia quando le cose diventano troppo difficili bisognerebbe fermarsi e riflettere un po’ di più. Chi vuole spingersi oltre in amore dovrà approfittare di queste giornate positive.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani inizierete a raccogliere i primi frutti del vostro operato. Sono stati tempi difficili, ma ce l’avete fatta. Chi ha vissuto una crisi d’amore di recente potrà recuperare il terreno perduto, riallacciare i rapporti approfittando delle stelle favorevoli e del weekend sentimentale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani vivrete una giornata interessante per recuperare quello che avete perso di vista. In particolare potranno migliorare i rapporti con quelli nati sotto il segno del Cancro, Leone e Pesci. Siete determinati più che mai ad averla vinta, ma non accelerate troppo, potreste schiantarvi prima del previsto. Evitate di accavallare troppi progetti contemporaneamente e date priorità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vede le stelle ben predisposte nei confronti del vostro segno, almeno per questa metà settimana. Potrete riscattare la vostra reputazione prendendo una grande rivincita sui vostri avversari. Ultimamente vi siete sentiti trascurati, anche nel campo professionale, e molte bocche invidiose hanno sminuito le vostre capacità. Questo è il momento per dimostrare di che pasta siete fatti.

LEONE

Cari amici del Leone, Paolo Fox è convinto che il vostro sarà un mercoledì sottotono. L’oroscopo di domani vi vede alla ricerca di stabilità emotiva, soltanto da giovedì potrete iniziare a recuperare, ma dovreste evitare di andare a dormire tardi, avete bisogno di riposare. State portando avanti le vostre convinzioni con forte determinazione, in amore però dovreste essere prudenti ed evitare di mettere bocca su ogni decisione del vostro partner.

Potrebbero interessarti L'oroscopo di domani di Paolo Fox, da Bilancia a Pesci Oroscopo Branko oggi, martedì 1 ottobre 2019: le previsioni segno per segno L'oroscopo di oggi di TPI

VERGINE

Cari amici della Vergine, quella di domani sarà una giornata faticosa. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete delle faccende in sospeso da risolvere, in serata la vostra condizione potrebbe peggiorare, ma non riuscite a starvene con le mani in mano. Il weekend vi permetterà di approfondire le vostre relazioni interpersonali, ma dovete agire con cautela ed evitare la discussione facile.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Cancro: sarà una giornata importante che vi permetterà di rimettervi in gioco, amate le sfide e potrete finalmente portare a casa qualche risultato, i nemici mangeranno la vostra polvere e chi ha parlato male di voi in passato dovrà soltanto rimangiarsi la lingua.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI