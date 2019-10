Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Mercoledì 16 ottobre 2019 – Come ogni giorno, Paolo Fox ha annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 16 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata positiva per quelli nati sotto questo segno. State rivalutando una nuova area professionale, forse perché stufi delle pressioni dell’ultimo periodo. Avete bisogno di ritrovare la vostra stabilità, non soltanto lavorativa ma soprattutto emotiva. L’amore si riprenderà in futuro, fino ad allora pazientate.

TORO

Toro, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi permetterà di risolvere un problema lasciato in sospeso. Il lavoro vi dà noia di questi tempi, avete avuto molte cose da fare e poco tempo per farlo e questo ha causato una forte stanchezza che non riuscite a scrollarvi di dosso, forse perché più che fisica la vostra è una stanchezza mentale. Volete raggiungere il successo e non vi fermate davanti a niente.

GEMELLI

Cari Gemelli, Paolo Fox nella giornata di domani vede stelle positive nei vostri confronti, potrete recuperare terreno sia nella carriera che nell’amore. Avete bisogno di ripristinare il vostro equilibrio sentimentale e il partner sarà dalla vostra parte. Fino a venerdì avrete la Luna dalla vostra parte che vi aiuterà nei rapporti interpersonali.

CANCRO

Cari amici del Cancro, siete entrati in una lunga fase di riflessione e avete deciso di tirare fuori qualche scheletro dall’armadio. Secondo Paolo Fox, avete intenzione di rivalutare qualche mossa errata del passato, magari una storia d’amore finita male o un brutto litigio con una persona cara che non è mai stato risolto. Venere e Mercurio vi proteggono e vi fanno capire che l’amore è importante, non dovete rinunciarvi.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi suggerisce di essere più accomodanti nei confronti del prossimo, avete assunto la vostra faccia critica e la propinate a chiunque vi giri attorno, soprattutto al vostro partner. Quest’atteggiamento potrebbe rovinare i rapporti, imparate a smussare questo lato del vostro carattere, per voi i sentimenti sono importanti, quindi non rovinateli.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà positiva per quelli di voi che hanno intenzione di dare una svolta alla propria vita. Siete nella posizione di poter avanzare richieste, per portare avanti un progetto che vi sta a cuore e anche per mostrare i vostri sentimenti alla persona di vostro interesse. Approfittate delle stelle positive per agire entro domani.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è l’Ariete: siete in fase di recupero, sentimentale e professionale. L’amore vi sorriderà andando più avanti, quindi per il momento concentratevi sulle vostre conquiste professionali.

