Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 16 OTTOBRE – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi vede attraversare una fase altalenante, avete accusato molto stress ultimamente e la stanchezza nel lavoro inizia a farsi sentire. Credete di avere troppe responsabilità e non sapete da dove cominciare, la pressione economica ha un gusto troppo amaro da mandar giù, non siete abituati e vorreste fare un passo indietro. Per fortuna l’amore vi attende a braccia aperte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi indirizza verso una fase di recupero anche grazie all’influenza di Venere e Mercurio che, nel vostro segno, uniti presto a Giove e Saturno vi accompagneranno con ottimismo. Chi non ha ancora trovato la persona giusta in amore lo farà presto, complici anche le stelle. Evitate di chiudervi a riccio.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox sarà positivo per quelli nati sotto il vostro segno. Potrebbe arrivare una bella notizia riguardo la vostra professione, è un periodo importante per voi che siete sempre a caccia di nuove avventure e saranno favoriti maggiormente i liberi professionisti. Impegnatevi al massimo per arrivare alla meta.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo Paolo Fox la giornata di domani vi metterà nella condizione di poter accettare al volo una nuova offerta, avete voglia di mettervi alla prova con qualcosa di nuovo e opposto a quello che avete fatto finora, forse perché avete bisogno di cambiare aria. Non abbiate paura di capire quello che volete dal futuro, anche l’amore verrà messo in discussione.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, quella di domani sarà una giornata impegnativa sul fronte lavorativo. La vostra vita al momento è completamente concentrata sulla professione, avete forti ambizioni e puntate al massimo, ma per fare questo avete messo in secondo piano i sentimenti e il vostro partner ne avrebbe di cose da dire.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani conclude con il vostro segno e vi consiglia di andarci piano con le trasgressioni. Avvertite il bisogno di dare una svolta alla vostra sfera sentimentale, forse la storia d’amore che state vivendo non vi entusiasma più come una volta e avvertite la necessità di vivere un momento senza pensieri e senza regole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: volete puntare in alto con la vostra carriera e sarete premiati da una novità interessante che vi porterà dove volete arrivare.

