OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 14 OTTOBRE – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 14 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox il vostro lunedì partirà in modo agitato, c’è qualcosa che vi turba anche a causa della Luna opposta che alimenta il disagio. Se avete delle questioni in sospeso a lavoro, non lasciate passare troppo tempo e affrontatele il prima possibile. La stanchezza inizia a farsi sentire, quindi fate il minimo indispensabile senza spendere troppe energie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, siete stanchi nella mente e soprattutto nel corpo. Questo lunedì secondo Paolo Fox non partirà nel migliore dei modi, la Luna aumenta la vostra pigrizia, vorreste trascorrere questo lunedì sotto le coperte, ma il dovere vi chiama. Mercurio e Venere vi spingono a essere coraggiosi e a farvi valere. Chi è interessato a una nuova storia d’amore dovrebbe dare una chance in più a un pretendente scartato in precedenza.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, secondo Paolo Fox state per iniziare una fase importante della vostra vita. Novembre promette il transito di Venere che garantisce l’amore nel vostro segno, questa è una settimana promettente per i nuovi inizi, cogliete l’occasione per ricominciare da capo evitando di commettere gli stessi errori del passato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di domani di Paolo Fox di domani vi vede pronti a combattere. Non avete intenzione di perdere tempo, le stelle vi accompagneranno in una dura battaglia ma promettono vittoria. In questo momento l’amore non è al primo posto dei vostri interessi, concentratevi di più sul lavoro, in particolare chi ha avviato un’attività per conto proprio dovrà rivalutare qualche scelta.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, Paolo Fox per domani vi suggerisce di agire con cautela. Siete troppo confusi in questo periodo, questo è un mese importante per voi, siete impegnati in tantissime attività e avete puntato già al vostro traguardo, che avete intenzione di raggiungere senza guardarvi mai indietro. Evitate di perdere il controllo con poco, l’agitazione potrebbe presentarsi nei prossimi giorni, ma dovrete essere più forti della tentazione.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi suggerisce di sfruttare al meglio questo periodo così ricco di nuove opportunità. Il lavoro presenterà qualche cambiamento a breve, cercate di mantenere i nervi saldi almeno fino al prossimo mese. La vita di coppia ultimamente ha lasciato un po’ a desiderare, ma potrete riscoprire molto presto la gioia d’amare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario. Non fasciatevi la testa prima di rompervela, questa settimana sarà importante per voi anche grazie al transito di Venere che avverrà a novembre ma che troverà terreno fertile nel vostro segno.

