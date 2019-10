Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 14 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Lunedì 14 ottobre 2019 – Come ogni giorno, Paolo Fox ha annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 11 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 14 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, come sarà il vostro lunedì secondo Paolo Fox? L’oroscopo di domani vi suggerisce di affrontare la nuova settimana con cautela. Nei giorni scorsi avete respirato un’aria pesante sia a casa che a lavoro, i progetti avviati a settembre forse non stanno rendendo i risultati che volevate, ma non dovete demordere. Per fortuna l’amore vi riserva qualche gradita sorpresa.

TORO

Cari amici del Toro, giornata difficile per voi sarà quella di domani. L’oroscopo di Paolo Fox sottolinea qualche difficoltà in amore e anche in famiglia, la Luna è favorevole al vostro segno ma è ostacolata dall’influenza di alcuni pianeti che non vi permette di godere appieno dei vantaggi del satellite. Per fortuna questo periodo passerà facilmente, torneranno le buone opportunità.

GEMELLI

Cari Gemelli, Paolo Fox è sicuro che la vostra settimana partirà nel migliore dei modi. L’oroscopo di domani secondo il noto astrologo è molto positivo per quelli nati sotto il vostro segno. Chi sta cercando un nuovo lavoro potrà puntare su un colloquio eccellente, chi invece vuole rinvigorire la propria posizione lavorativa avvierà trattative interessanti.

CANCRO

Cari amici del Cancro, la giornata di domani vi vedrà vittime di una forte agitazione, diluita poi progressivamente nel corso della settimana. Secondo Paolo Fox, questo lunedì darà spazio comunque all’amore, sparito per qualche tempo ma che adesso ha voglia di tornare alla carica, magari un ritorno di fiamma è quello che fa al caso vostro. Il weekend sarà l’ideale per trascorrere del tempo in famiglia.

LEONE

Cari amici del Leone, non vi manca la voglia di fare eppure questo lunedì partirete con un umore grigio, forse a causa di qualche questione lavorativa lasciata in sospeso? Paolo Fox tenta di rassicurarvi con il suo oroscopo, Mercurio e Venere dissonanti potrebbero portarvi a prendere una scelta diversa per la vostra carriera, da martedì potrete puntare a una crescita professionale.

VERGINE

Cari Vergine, Paolo Fox suggerisce di prestare attenzione al periodo che state per iniziare perché sarà importante e ricco di novità. L’anno nuovo porterà grande forza, quindi iniziate già da adesso a seminare quello che vorrete raccogliere in futuro. Sfruttate al meglio l’energia che avete dalla vostra parte per realizzare qualche progetto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello della Vergine: inizia un nuovo periodo di grande forza, sono favorite le relazioni interpersonali.

