Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 13 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 13 OTTOBRE – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 13 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Amici della Bilancia, in questa domenica avete soltanto voglia di riposare. Lasciate fuori dalla porta di casa problemi, lavoro, preoccupazioni, stress e amicizie difficili. Quella di domani sarà una giornata da dedicare solo a voi: evitate di stancarvi o accollarvi problemi altrui. Dedicatevi ai vostri hobby e agli affetti: ricaricate le batterie per la prossima settimana, che sarà molto impegnativa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox inizierete ad allentare la presa su alcuni problemi che vi hanno persino tolto il sonno. Piano piano si sta risolvendo tutto, anche se non sapete ancora dove vi porteranno le ultime novità della vostra vita, soprattutto nel lavoro. Vivete ancora una fase di incertezza, ma le stelle vi consigliano di affrontarla con il sorriso sulle labbra. Con il sorriso di chi non ha da rimproverarsi nulla.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

I nati sotto il segno del Sagittario si preparino invece a una giornata molto positiva, in netto contrasto con una settimana piena di stress. In questa domenica pensate soltanto a riposare e a fare di tutto per riappacificarvi con una persona molto importante per voi, che si è inspiegabilmente allontanata. In amore, alcuni di voi vorranno fare un passo in più: siete sicuri che i tempi siano maturi?

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà per voi una giornata da dedicare quasi esclusivamente all’amore. Il mese di ottobre, del resto, vi ha già regalato belle soddisfazioni in ambito sentimentale e ha ancora tanto da dare. State attenti, in serata, a qualche incomprensione con il partner: dovete essere bravi a far rientrare tutto prima che diventi qualcosa di più grave.

ACQUARIO

Cari Acquario, siete davvero un disastro in amore. Ogni volta che sembra vada tutto per il verso giusto, succede sempre qualcosa che vi allontana nuovamente dalla persona amata. Dovete stare più attenti e soprattutto mettere la testa a posto, se volete davvero che le avventure amorose si trasformino in qualcosa di serio e stabile. Sul lavoro, invece, procedete come un treno: in arrivo grandi soddisfazioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Infine i Pesci. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 13 ottobre 2019 sarà una giornata con tutte le stelle a favore. Approfittatene per togliervi qualche soddisfazione, sia dal punto di vista lavorativo che da quello economico. In amore, invece, al momento vi sentite in una botte di ferro: avete anche limitato la vostra gelosia. Continuate così.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: non c’è una cosa nella vostra giornata che possa andare storta. In arrivo anche qualche gratificazione economica.

