Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 13 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 13 OTTOBRE – Si rinnova l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox di domani. Come ogni giorno, infatti, il celebre astrologo italiano, probabilmente il più seguito e affidabile, ha esposto le sue previsioni, spiegando quali saranno i segni fortunati di domani, domenica 13 ottobre 2019. Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, spesso ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 13 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno una giornata molto buona, durante la quale avranno il tempo di pensare a fondo anche al loro futuro. In tutta la settimana siete stati baciati dalla fortuna, visto che le stelle sono state molto benevole con voi. Cogliete l’occasione per togliervi dei sassolini dalla scarpa con qualcuno che non vi ha trattato bene. Fate valere le vostre ragioni, ma non fatevi prendere dall’ira: in questa domenica dovete vivere solo belle emozioni.

TORO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per il Toro si prospetta una domenica di ripresa, soprattutto in amore. Nei giorni scorsi è successo qualcosa che ha minato la vostra fiducia nei confronti del partner. Le stelle, però, vi spingono a chiarire con le persone a cui volete bene. È giunto il momento di chiedervi se le persone che avete scelto vadano davvero bene per voi. In caso contrario, siete ancora in tempo per correggere la rotta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Amici dei Gemelli, anche per voi questa domenica si apre all’insegna dell’amore. Approfittate di questo giorno di meritato relax per passare dei bei momenti, tra tranquillità e passione, con il vostro partner, lontani da preoccupazioni e famiglia. Con alcuni parenti, infatti, non sono mancati momenti di tensione, ma adesso non è il momento per pensarci. Tutto si risolverà per il meglio, ma prima dovete sbollire la vostra rabbia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani non sarete molto in forma in questa domenica 13 ottobre. Avete qualcosa che non va a livello fisico: forse è il momento di curarvi un po’ di più di voi stessi. Sul lavoro siete carichi di preoccupazioni, che vi raggiungono anche quando dovreste riposare. Questo non va per niente bene, cercate di trovare un argine.

LEONE

I nati sotto il segno del Leone passeranno una giornata ricca di emozioni contrastanti. Da un lato, infatti, alcuni problemi di coppia che vi tormentano già da qualche tempo non vi permetteranno di vivere sereni. Dall’altro, per fortuna, ci sono amici e familiari sempre pronti a tirarvi su di morale e a trascinarvi in situazioni di divertimento, durante le quali riuscirete a distrarvi.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 13 ottobre 2019 Oroscopo Branko oggi, sabato 12 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi sabato 12 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

VERGINE

Cari Vergine, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – inizia un periodo molto positivo. Avete deciso di cambiare molti aspetti della vostra vita, ma lo state facendo con entusiasmo e senza un minimo di timore per il futuro. Le stelle dicono che riuscirete a realizzare alcuni vostri sogni, anche se ci sarà da stare attenti per non perdere per strada alcune persone importanti per voi. Agite con cautela.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello della Vergine: inizia per voi una fase rivoluzionaria, durante la quale cambieranno tante cose. Circondatevi da persone fidate e tagliate i rami secchi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI