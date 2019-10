Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 11 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox, il più noto degli astrologi italiani, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele). E ogni giorno, sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca dell’oroscopo di Fox di domani, per capire con il giusto anticipo che giornata li aspetterà.

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox? Cosa prevedono le stelle per venerdì 11 ottobre 2019? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 11 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Amici della Bilancia, questi per voi sono giorni all’insegna dello stress e delle preoccupazioni. Le persone che vi circondano, infatti, tendono a litigare in continuazione, e voi siete chiamati a mediare tra le loro posizioni per riportare il sereno. Ci vuole sicuramente pazienza, perché a lungo andare questo potrebbe ripercuotersi su voi stessi. Lasciate il giusto spazio per portare avanti i vostri progetti e desideri, altrimenti anche l’amore potrebbe risentirne.

SCORPIONE

Cari Scorpione, vivete domani una giornata davvero positiva, con ottime stelle dalla vostra parte che vi assistono in tutto ciò che fate. Un quadro astrale davvero ottimo vi accompagna soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se ci sono questioni del passato in sospeso, lasciatele stare e guardate con ottimismo al futuro. Se avete avviato da poco una nuova relazione, può essere quella giusta. Approfondite la conoscenza.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani venerdì 11 ottobre 2019 si prevede una giornata piuttosto stancante, in cui potreste innervosirvi facilmente e perdere la pazienza anche per delle cose banali. Cercate dunque di mantenere la calma e avere pazienza. Il weekend infatti si prevede molto positivo e potrete finalmente recuperare. Belle emozioni in arrivo.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivete un periodo di grande agitazione. Le cose da portare a termine, i pensieri e le preoccupazioni sono tante, per questo l’ansia spesso la fa da padrona. Una sensazione che vi accompagnerà per tutto il weekend, come se doveste combattere da soli contro il mondo. Tensioni e problemi sul lavoro, meglio l’amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, una giornata di grandi tensioni a livello personale per il vostro segno. Ad andare male sono soprattutto alcune relazioni interpersonali, per cui potreste litigare con qualcuno a cui tenete particolarmente, e questo vi farà star male. I tanti pensieri, inoltre, vi hanno fatto trascurare l’amore. Se siete single, ritrovate la voglia d’amare.

PESCI

Infine i Pesci. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 11 ottobre 2019 prevede una giornata positiva, durante la quale potrete vivere una giornata e in genere un weekend ricco di emozioni. A proteggervi sono infatti diversi pianeti, come Venere, Luna e Mercurio. Favoriti i sentimenti ma bene anche il lavoro. Cogliete al volo eventuali nuove opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: avete ottime stelle che vi proteggono in tutto ciò che fate. Portate avanti i vostri obiettivi.

