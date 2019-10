Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 11 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 11 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 11 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Domani, 11 ottobre 2019, arriva per voi finalmente un momento adatto per recuperare dopo lo stress e le tensioni dei giorni scorsi. Migliorano infatti sia il lavoro che l’amore, grazie al fatto che non avete più Venere in opposizione. Riuscite così a recuperare e vivere emozioni più intense, evitando discussioni e litigi che hanno caratterizzato questa fase.

TORO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani finalmente recuperate in amore dopo un periodo complesso, ma per vedere finalmente una svolta dovete attendere il weekend, che d’altronde è arrivato. Se avete avuto delle crisi, litigi forti, o se persistono dubbi sul partner, dovete prima capire bene se potete davvero fidarvi o se il rapporto è compromesso per sempre. Le amicizie e i rapporti familiari, invece, migliorano.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, giornata piuttosto sottotono in amore. Qualche discussione o litigio potrebbe peggiorare le cose, ma voi non temete: il recupero è dietro l’angolo. Già da domani, infatti, la vostra relazione spiccherà il volo e voi potrete ritrovare la serenità perduta. Sul lavoro ci sono vari aspetti da chiarire e questioni che vi preoccupano, Tutto questo può creare in questo venerdì 11 ottobre grande nervosismo.

CANCRO

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani si prevede una giornata davvero positiva per il vostro segno. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti e se c’è qualche incomprensione da chiarire, fatelo immediatamente. Le stelle infatti vi assistono e vi proteggono.

LEONE

Cari Leone, tanti problemi e questioni in sospeso nella giornata di domani per il vostro segno soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Anche nei rapporti interpersonali possono esserci discussioni e problematiche da chiarire, cercate allora di mantenere la calma e non innervosirvi inutilmente. Siate soprattutto concilianti ed accettate che gli altri possano avere idee diverse dalla vostra.

VERGINE

Cari Vergine, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – può essere una giornata particolarmente stressante, durante la quale siete distratti e con la testa sulle nuvole. Dovete però tornare con i piedi per terra e fare più attenzione, perché questo potrebbe poi avere conseguenze negative sul vostro lavoro. Approfittate del weekend per recuperare le forze.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Cancro. Avete un quadro astrale davvero favorevole, per questo approfittatene per chiarire situazioni in sospeso.

