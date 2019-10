Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 10 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 10 ottobre 2019? Come sempre, milioni di italiani cercano le previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato. Spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come LatteMiele) dove annuncia le sue previsioni per le prossime giornate.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 10 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Domani, 10 ottobre 2019, si prevede per il vostro segno una giornata all’insegna del nervosismo, con tanti pensieri per la testa da risolvere. Il consiglio dunque è quello di mantenere la calma, perché potreste facilmente perdere la pazienza. Avete tanto da fare, ma purtroppo notate che non sempre riuscite ad ottenere i risultati sperati. Cercate di non arrabbiarvi, e credete maggiormente alle vostre capacità. Per fortuna dalla prossima settimana le stelle sono maggiormente a vostro favore.

TORO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani riuscite a guadagnare maggiormente rispetto agli ultimi tempi. Certo, forse il lavoro che fate non vi soddisfa particolarmente, ma almeno in questa fase il portafoglio ne beneficia. Se volete maggiori opportunità professionali, iniziate a guardarvi intorno.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, vi sentite giù, stanchi e fiacchi, soprattutto dal punto di vista fisico. Potreste avere qualche leggero malessere fisico, dovuto a qualche acciacco di stagione. A causare tutto ciò dovrebbe essere lo stress eccessivo, perché gli impegni sono tanti e il tempo per portarli a termine sempre meno. Mantenete la calma e non mollate. Se si presentano buone occasioni, coglietele al volo.

CANCRO

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani potete finalmente tirare un po’ il fiato dopo giornate davvero difficili. Se avete avuto litigi o discussioni con le persone che vi circondano, è il momento di parlarvi e provare a ricucire i rapporti. Se siete in cerca di nuove emozioni, lasciatevi andare e fate importanti incontri. Meglio, così facendo, sia l’amore che il lavoro.

LEONE

Cari Leone, una giornata quella di giovedì 10 ottobre da dedicare completamente all’amore e ai sentimenti. Se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a dichiararvi. Verrete ricompensati e ricambiati, basta credere di più nelle vostre possibilità. Attenzione al weekend perché Venere non vi assiste e potrebbe provocare qualche discussione, specie all’interno della coppia.

VERGINE

Cari Vergine, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – è una giornata sottotono e stancante. Siete molto stanchi, perché avete avuto vari impegni gravosi a portare a termine. Questa apatia vi porta a non essere attenti e concentrati in tutto quello che fate. Potrebbero esserci quindi tensioni sul posto di lavoro, perché qualcuno potrebbe mettere in discussione le vostre capacità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Leone: benissimo in particolare i sentimenti. Se siete single datevi da fare per trovare l’anima gemella.

