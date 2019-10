Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 10 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi per via del suo apprezzato oroscopo e per questo ogni giorno milioni di italiani cercano le sue previsioni, tra le più consultate in Italia: Fox, del resto, spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su Latte e Miele.

Cosa prevede Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 10 ottobre 2019? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 10 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Amici della Bilancia, sono giornate di grande nervosismo per il vostro segno. Siete stanchi e poco concentrati, per questo potreste fare le cose in maniera del tutto approssimativa e con poca attenzione. Impegnatevi anche se avvertite una certa ostilità nell’ambiente che vi circonda. Vorreste sentire maggiore fiducia in voi stessi da parte degli altri, ma purtroppo non è così. Evitate tensioni e soprattutto di scaricare lo stress sul partner.

SCORPIONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani giovedì 10 ottobre 2019 è una giornata davvero positiva, in cui potrete recuperare rispetto al periodo davvero negativo che stavate vivendo. Sul lavoro qualche problema da risolvere, voi non vi abbattete e cercate soluzioni diverse. Le cose miglioreranno presto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete una grande voglia di essere amati e sentirvi liberi di essere voi stessi. Se siete single, allora, può essere il momento giusto per rimettervi in pista e trovare l’anima gemella. Nel rapporto con il partner dovete essere meno gelosi e lasciare spazio maggiormente al vostro partner. Se c’è una persona a cui tenete particolarmente, ma con cui avete avuto delle discussioni, è il momento di parlarci e chiarire.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox può essere la giornata giusta in cui lasciare spazio all’amore e concedervi finalmente un po’ di tempo per voi stessi. Potete quindi dimenticare i problemi delle ultime settimane, ma dovete fare particolare attenzione a chi vi circonda. Soprattutto sul lavoro potrebbero esserci persone che cercheranno di mettervi il bastone fra le ruote.

ACQUARIO

Cari Acquario, venite da un periodo grigio, in cui non riuscirete a raccogliere i frutti del vostro impegno e dei sacrifici che fate quotidianamente. Non potete fare altro che rimboccarvi seriamente le maniche e darvi da fare. Inoltre tendete troppo a raccontare agli altri i fatti vostri: a volte può essere rischioso, meglio tapparsi la bocca. Tanta cautela anche in amore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 10 ottobre 2019 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 9 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi mercoledì 9 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

Infine i Pesci. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 10 ottobre 2019 prevede una giornata davvero positiva per il vostro segno, con tante ottime prospettive a livello sentimentale. Le stelle vi sorridono grazie al transito positivo della Luna e di Venere, per cui si prevede un giovedì all’insegna dell’eros e della passione. Se ci sono state rotture importanti, ricucite il rapporto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: avete un quadro astrale davvero ottimo, che vi sorride soprattutto dal punto di vista dei sentimenti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE