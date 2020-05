Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 3 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox in questo periodo avete stretto amicizie importanti che potrebbero diventare qualcosa di più, sta a voi capire cosa vi dice il cuore. Forse non siete ancora pronti per amare di nuovo, ma non lasciatevi sfuggire una bella opportunità soltanto perché avete paura.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi vedrà nella posizione di chiedere dei cambiamenti, avrete tutta l’intenzione di chiudere delle porte e spalancare dei portoni. Per troppo tempo avete deciso di accontentarvi di quello che passava al convento, ma siete stufi e avete capito che dovete volervi bene di più. Aria di cambiamento anche in campo professionale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state attraversando un periodo difficile in amore, le discussioni non fanno che accumularsi e voi avete bisogno soltanto di ritrovare un po’ di pace, e allora prendetevi una pausa di riflessione, potrebbe farvi bene preparare il campo per una riappacificazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle con il vostro partner state vivendo un periodo di crisi, in amore avete affrontato tempi migliori. Le continue incomprensioni vi stanno allontanando sempre più dal partner, allora chiedetevi cos’è che volete davvero?

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi vedrà alle prese con questioni familiari, qualcuno dei vostri parenti potrebbe muovervi qualche accusa. Voi invece vi sentite con la coscienza pulita. Recuperate le energie positive.

PESCI

Cari Pesci, in questo periodo soffia un vento forte sulla vostra vita, questo potrebbe smuovere le colonne portanti della vostra vita sentimentale, anche le relazioni più stabili e durature potrebbero incappare in qualche disagio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: un’amicizia potrebbe sbocciare in amore.

