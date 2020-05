Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 3 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, questa sarà una giornata importante per la vostra vita, dovrete ragionare sul da farsi, capire quello che vi rende realmente felici. Se state vivendo situazioni che vi calzano strette, allora vuol dire che dovrete fare qualcosa per cambiare. Non abbiate paura di cambiar pelle.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata particolare per voi, troppo stressati e agitati per poter fare qualcosa di concreto. Nei prossimi giorni vivrete un forte cambiamento, guarderete al futuro con positività.

GEMELLI

Cari Gemelli, non volete più rimuginare sul passato, guardate al futuro adesso lasciando da parte quello che vi ha fatto male. Le cicatrici rimangono, l’importante è non lasciarsi scoraggiare dagli episodi dolorosi. Eliminate gli elementi tossici. Vi sentirete molto meglio.

CANCRO

Cari Cancro, occhio ad Ariete e Capricorno, due personalità che non vanno esattamente d’accordo con il vostro segno, potrebbero nascere diverbi e voi non siete dell’umore. Avvertite una certa stanchezza in questi giorni e l’ultima cosa di cui avete bisogno è qualche fantasma di ritorno da un passato doloroso.

LEONE

Cari Leone, se vi siete resi conto che la vostra vita sentimentale non funziona più. trovate il coraggio per affrontare il partner e dire le cose come stanno. Inutile portare avanti qualcosa che è già morto da tempo: o trovate il modo per rianimarlo o puntate ad altro. Siate felici.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi sottolinea un periodo positivo nel campo professionale, state facendo molti progressi e ne andate fieri. In amore, d’altro canto, ci sono tante discussioni in casa, il partner potrebbe turbare facilmente la vostra serenità, portate pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la carriera è il vostro punto forte, state raccogliendo quello che avete seminato finora.

