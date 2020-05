Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 23 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 23 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, Sabato 23 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete il momento per l’amore è propizio. Nell’aria si respira voglia di raggiungere gli obiettivi prefissati, tanta felicità e importanti novità sul lavoro. Attenti però a non mostrarvi troppo nervosi.

TORO

Cari Toro in amore come nella vita ci vuole libertà. Meno problemi e maggiore disponibilità porteranno sicuramente un recupero delle forze e importanti novità dopo questi giorni di stanca.

GEMELLI

Cari Gemelli attenti. Il bisogno di novità non deve portarvi a percorrere strade troppo stancanti anche se la noia è un nemico fastidioso. In amore bisogna fare una scelta, soprattutto se si vive più di una storia.

CANCRO

Cari Cancro è un ottimo momento per le coppie appena nate e in generale in amore la situazione è particolarmente favorevole. Approfittatene per recuperare le forze. Cercate di non limitare gli amici nelle loro azioni.

LEONE

Cari Leone la luna è favorevole e i cambiamenti improvvisi e inaspettati sono dietro l’angolo. Bisogna però tenere d’occhio il portafoglio e le finanze.

VERGINE

Cari Vergine in amore non è tutto rose e fiori e spesso vi sentite incompresi. Novità sul lavoro ma fate attenzione alle scelte che prendete perché potreste farne presto le spese

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dell’Ariete: momento favorevole in amore e la ritrovata audacia per raggiungere i propri obiettivi

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

